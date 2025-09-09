Trump em nova polêmica... agora, por exibir 'comprimido' azul na boca

© Reprodução X

Há mais um episódio protagonizado pele presidente norte-americano, Donald Trump, que está viralizando na internet. Desta vez, é o fato de o republicano ter colocado um 'comprimido' azul na boca durante o US Open, que aconteceu no domingo (7).

A fotografia viral, que mostra Trump com um 'comprimido' azul entre os dentes no torneio de tênis, tornou-se viral e os internautas criaram várias teorias. A Casa Branca esclareceu que a tal pastilha se tratava de uma espécie de uma bala de menta.

Um funcionário da Casa Branca afirmou ao Dailymail que era apenas um bala e nada mais.

Nas várias publicações, os internautas voltaram a questionar o estado de saúde de Donald Trump, enquanto outros apontaram que poderia ser uma pastilha da marca Altoid.

"Porque é que a imprensa está a ignorar as condições médicas [de Trump]? ou "Que tipo de comprimido é aquele?", são alguns dos comentários nas redes sociais.

Houve ainda quem especulasse que poderia ser viagra ou então que se tratava de um medicamento que é usado para a tensão alta e edemas (retenção de líquidos).

New talking point of Donald Trump popping pills at the US open have dropped.

It's very possible—and even likely—that the object in the photo is a mint rather than a prescription pill. The small, light blue, rectangular tablet visible between Donald Trump's teeth or lips in the… pic.twitter.com/z2lJTHRgmM — Lorrie Ann 🇺🇲🇺🇲🇺🇸 (@LorrieAnn25) September 8, 2025

You KNOW his handlers are scrambling around like little ferrets, trying to find ANY safe mint, or gum, or ANYTHING other than Viagra to explain this picture. "The President likes So & So's mints cut in hexagon shapes because he likes the way it feels." Or some shit like that. pic.twitter.com/wJ4UzfeY30 — A Soul Wearing Skin (@Milomuffin20915) September 8, 2025

Vale lembrar que, nas últimas semanas, houve várias especulações acerca da saúde de Donald Trump, uma vez que desapareceu durante alguns dias. Houve até quem achasse que o presidente norte-americano tinha morrido.

Em outros momentos, Trump foi visto com manchas roxas nas mãos, assim como com os tornozelos inchados. A porta-voz da Casa Branca chegou a referir que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica.