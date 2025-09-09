Notícias ao Minuto
Procurar

Trump em nova polêmica... agora, por exibir 'comprimido' azul na boca

O presidente norte-americano voltou a protagonizar um momento que tem repercutido muito nas redes sociais. Desta vez, por causa de um 'comprimido' azul que Trump colocou entre dentes durante o jogo do US Open

Trump em nova polêmica... agora, por exibir 'comprimido' azul na boca

© Reprodução X

Notícias ao Minuto
09/09/2025 06:40 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Estados Unidos

Há mais um episódio protagonizado pele presidente norte-americano, Donald Trump, que está viralizando na internet. Desta vez, é o fato de o republicano ter colocado um 'comprimido' azul na boca durante o US Open, que aconteceu no domingo (7).

 

A fotografia viral, que mostra Trump com um 'comprimido' azul entre os dentes no torneio de tênis, tornou-se viral e os internautas criaram várias teorias. A Casa Branca esclareceu que a tal pastilha se tratava de uma espécie de uma bala de menta.

Um funcionário da Casa Branca afirmou ao Dailymail que era apenas um bala e nada mais.

Nas várias publicações, os internautas voltaram a questionar o estado de saúde de Donald Trump, enquanto outros apontaram que poderia ser uma pastilha da marca Altoid.

"Porque é que a imprensa está a ignorar as condições médicas [de Trump]? ou "Que tipo de comprimido é aquele?", são alguns dos comentários nas redes sociais. 

Houve ainda quem especulasse que poderia ser viagra ou então que se tratava de um medicamento que é usado para a tensão alta e edemas (retenção de líquidos).

Vale lembrar que, nas últimas semanas, houve várias especulações acerca da saúde de Donald Trump, uma vez que desapareceu durante alguns dias. Houve até quem achasse que o presidente norte-americano tinha morrido.

Em outros momentos, Trump foi visto com manchas roxas nas mãos, assim como com os tornozelos inchados. A porta-voz da Casa Branca chegou a referir que Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica.

Governo Trump cita Dia da Independência do Brasil e promete manter ações contra Moraes

Governo Trump cita Dia da Independência do Brasil e promete manter ações contra Moraes

Aliados de Bolsonaro esperam novas sanções contra o Brasil diante do julgamento do ex-presidente

Folhapress | 05:10 - 09/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você