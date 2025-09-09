CEO de empresa de fertilizantes é encontrado decapitado na Rússia

© Getty Images

Nesta segunda-feira (8), investigadores policiais de Kaliningrado, na Rússia, encontraram um corpo decapitado, após receberem um chamado sobre um incidente em uma ponte.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal 'Vedomosti', o corpo seria de Alexei Sinitsyn, CEO de uma empresa local de fertilizantes. Acredita-se que o homem tenha cometido suicídio.

Investigadores informaram que o corpo de Sinitsyn foi encontrado com um cabo de reboque preso sob uma ponte nos arredores da cidade de Kaliningrado.

Alexei Sinitsyn, que tinha 43 anos, era o CEO da K-Potash Service, que vem desenvolvendo o depósito de potássio-magnésio Nivensky-1 em Kaliningrado desde 2014. O projeto, que foi originalmente planejado para ser lançado em 2021, mas foi adiado para 2032, era visto como promissor e capaz de colocar a empresa como líder global em fertilizantes sem cloro.

De acordo com documentos corporativos citados pelo veículo investigativo Agentstvo, a empresa registrada na Holanda Vyrex BV é dona total do K-Potash Service.

O governo ainda não comentou publicamente sobre a morte de Sinitsyn.