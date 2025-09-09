Notícias ao Minuto
Braço armado do Hamas reivindica autoria de ataque que matou 6 em Jerusalém

O Jihad Islâmico, outro grupo terrorista palestino, também celebrou o atentado

Folhapress
09/09/2025 15:15 ‧ há 3 horas por Folhapress

Mundo

Guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ala militar do Hamas, chamada de Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, reivindicou nesta terça-feira (9) a responsabilidade pelo ataque terrorista da véspera em Jerusalém, que matou seis e feriu onze pessoas.

 

Em comunicado, o grupo terrorista afirmou que os atiradores, Muhammad Taha e Muthanna Amro, eram integrantes da organização. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o planejamento ou execução do atentado.

Horas após o ataque, o Hamas havia elogiado os criminosos, aos quais chamou de "combatentes da resistência", mas não reivindicou a responsabilidade pelo atentado. O Jihad Islâmico, outro grupo terrorista palestino, também celebrou o atentado.

