Braço armado do Hamas reivindica autoria de ataque que matou 6 em Jerusalém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ala militar do Hamas, chamada de Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, reivindicou nesta terça-feira (9) a responsabilidade pelo ataque terrorista da véspera em Jerusalém, que matou seis e feriu onze pessoas.

Em comunicado, o grupo terrorista afirmou que os atiradores, Muhammad Taha e Muthanna Amro, eram integrantes da organização. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o planejamento ou execução do atentado.

Horas após o ataque, o Hamas havia elogiado os criminosos, aos quais chamou de "combatentes da resistência", mas não reivindicou a responsabilidade pelo atentado. O Jihad Islâmico, outro grupo terrorista palestino, também celebrou o atentado.