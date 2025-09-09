Ataque russo mata 23 pessoas que estavam recebendo pensões na Ucrânia, diz Zelenski

© <p>Getty Images</p>

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um ataque aéreo da Rússia contra a vila de Iarova, no leste da Ucrânia, nesta terça-feira (9), matou 23 pessoas, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski pede que os aliados de Kiev aumentem a pressão sobre Moscou, que tem intensificado a ofensiva militar enquanto os esforços diplomáticos para encerrar a guerra de 3 anos e meio permanecem praticamente paralisados.

Zelenski afirma que o ataque aéreo russo atingiu civis que recolhiam pensões e aposentadorias na vila, localizada a cerca de 24 quilômetros da cidade de Sloviansk e poucos quilômetros distante da linha de frente do conflito.

"Diretamente contra pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam sendo distribuídas", escreveu o presidente ucraniano no X.

Zelenski publicou um vídeo mostrando corpos espalhados pelo chão e destroços. Outras 21 pessoas ficaram feridas, disse o governador da regiões de Donetsk, Vadim Filashkin, onde o ataque ocorreu. Parte da região, onde separatistas iniciaram conflito armado em 2014, é hoje controlada pela Rùssia.

"O mundo não pode permanecer em silêncio", disse Zelenski. "O mundo não pode permanecer inerte. É necessária uma resposta dos EUA. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20."

A Rússia não comentou as declarações de Zelenski. Moscou nega atacar civis, mas dezenas de milhares de pessoas morreram desde a invasão, iniciada em fevereiro de 2022.

O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmitro Lubinets, afirma que o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistemático contra a população civil da Ucrânia."

Um homem morreu como resultado de um ataque de drone ucraniano, durante a noite, na cidade russa de Sochi, no mar Negro, de acordo com o governador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, no aplicativo de mensagens Telegram. Destroços de um drone destruído atingiram o carro que o homem dirigia no distrito de Adler, em Sochi, informou o governador. Além disso, seis casas residenciais foram danificadas, disse Kondratiev.

O Ministério da Defesa da Rússia diz que suas unidades de defesa aérea destruíram dois drones sobre a região de Krasnodar, mas o ministério relata apenas quantos drones suas forças derrubam, não quantos a Ucrânia lança.

No total, os sistemas de defesa russos destruíram 31 drones ucranianos durante a noite, incluindo 15 sobre o mar Negro, de acordo com o Ministério da Defesa.

A Reuters não pôde verificar os relatos de forma independente. Não houve comentário da Ucrânia sobre as ações na Rússia.