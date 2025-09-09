Polícia prende homem que oferecia '500 euros por cabeça de brasileiros'

© Getty Images

Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ), de Portugal, por "ter difundido nas redes sociais um vídeo, no qual incita à violência contra grupo de pessoas de determinada nacionalidade".

"Nessas publicações o agora detido surge a oferecer quantia monetária a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros, assim afetando gravemente o sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade que, movidos por crescente onda de indignação e repulsa, replicaram denúncias junto das autoridades", lê-se no comunicado enviado às redações esta terça-feira (9).

Vale lembrar que o acusado, um cidadão português, de 58 anos, disse em vídeo que oferecia "500 euros" (cerca de R$ 3 mil) por cada "cabeça de brasileiro".

Depois do grande número de compartilhamento do vídeo, o homem criticou as redes sociais pela repercussão do caso. Ele acabou sendo demitido da confeitaria que trabalhava em Aveiro, com o responsável pela alegando má conduta frequente do profissional.

A polícia também informou que "já estava investigando o visado antes de receber as denúncias, tendo estas apenas corroborado a gravidade da conduta do suspeito".

O detido, que tem já antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio, vai ser apresentado à autoridade judiciária para interrogatório e aplicação das medidas de coação.