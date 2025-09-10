Polônia abate drones russos: "Violação sem precedentes" e "provocação"

© REUTERS

A aviação polonesa disparou, na madrugada desta quarta-feira (10), contra "objetos hostis", após "violações" do espaço aéreo da Polônia durante um ataque russo ao oeste da Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Os caças [poloneses] utilizaram as armas contra os objetos hostis. Estamos em contato permanente com o comando da OTAN", indicou o ministro em uma mensagem na rede social X.

O dispositivo da Força Aérea polonesa e da OTAN foi colocado em alerta esta madrugada para garantir a segurança do espaço aéreo da PolÔnia, depois da Força Aérea da Ucrânia ter alertado que drones russos entraram no espaço aéreo da PolÔnia, membro da Aliança Atlântica.

"Aeronaves polonesas e aliadas estão operando no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea e reconhecimento por radar baseados em terra foram colocados em estado de alerta máximo", anunciou o comando operacional da Polônia em uma publicação na mesma rede social.

As forças armadas polonesas deram conta de um "ato de agressão" com mais de dez objetos voadores, detectados pelos radares durante um ataque russo na região oeste da Ucrânia.

"Após o ataque de hoje pela Federação Russa ao território ucraniano, ocorreu uma violação sem precedentes do espaço aéreo polonês por objetos do tipo drone. Trata-se de um ato de agressão que criou uma ameaça real à segurança dos nossos cidadãos", salientou o comando operacional das forças armadas polonesas em uma mensagem no X.

Mais tarde, o Comando Operacional das Forças Armadas polonesas anunciou na sua conta na rede social X que abateu alguns dos "drones" que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou "imediatamente os procedimentos defensivos".

"As forças polonesas e aliadas monitoraram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los", indicou o comando.

Além disso, a mesma fonte especificou que "alguns dos drones" que invadiram o espaço aéreo polaco foram abatidos e "estão sendo envidados esforços para localizar os possíveis locais de impacto desses objetos".

A mesma mensagem o comando destaca que o fato é "uma violação sem precedentes do espaço aéreo polonês por drones", país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, já acusou a Rússia de "provocação em grande escala". A Polônia, país com fronteiras com a Rússia e com a Ucrânia, é membro da Aliança Atlântica e da União Europeia.

Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o lançamento noturno de pelo menos oito drones de ataque russos em direção à Polônia abriu um precedente extremamente perigoso para a Europa.

Zelensky disse, através das redes sociais, que não se tratou de um incidente isolado com um aparelho aéreo não tripulado frisando que se tratou sim do lançamento de, pelo menos, oito drones de ataque.

"Isto é um precedente extremamente perigoso para a Europa", acrescentou o Presidente da Ucrânia, apelando a uma resposta firme dos países do ocidente.

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia denunciou hoje, no discurso sobre o Estado da União, a "imprudente violação sem precedentes" de drones russos no espaço aéreo polaco, manifestando "total solidariedade" da UE com a Polônia.