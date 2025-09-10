Notícias ao Minuto
Nova ministra da Saúde da Suécia desmaia em entrevista ao assumir cargo

A ministra Elisabet Lann afirmou que o desmaio foi causado por uma queda de açúcar no sangue e que já está bem, apesar da queda

10/09/2025 07:50 ‧ há 2 horas por Rafael Damas

Nesta terça-feira (9), a recém-nomeada ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante uma entrevista coletiva em Estocolmo, ao ser apresentada pelo governo do país para o cargo.

 

Em seu primeiro dia de trabalho, Lann passou mal e caiu ao chão após fazer um discurso ao lado de outros membros do governo da Suécia. Pessoas presentes prestaram os primeiros socorros, e a ministra foi retirada da coletiva de imprensa. Poucos minutos depois, ela retornou e afirmou que sofreu um mal estar e havia sofrido uma queda de glicose no sangue.

O governo da Suécia divulgou um comunicado oficial após o ocorrido, onde afirma que a ministra está bem, em condição estável e sem graves riscos de saúde.

 


Elisabet Lann substituiu Acko Ankarberg Johansson, que renunciou aos cargo de forma repentina na semana passada, apesar de ter anunciado recentemente que disputaria nova vaga no Parlamento. Antes da nomeação, Lann era vereadora em Gotemburgo pelos Democratas-Cristãos (KD), partido da coalizão do governo de Ulf Kristersson.

O setor da saúde é uma das principais bandeiras dos Democratas-Cristãos, que prometeram reduzir as filas de atendimento médico, consideradas ilegalmente longas na Suécia mesmo após aportes bilionários.

