Após ameaça dos EUA, Lula manda recado a Trump e diz que Brasil é dono do próprio nariz

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou novos recados para Donald Trump, presidente dos EUA, durante evento do setor energético nesta quarta-feira (10).

"Ao invés de o Trump ficar brigando com a gente, devia vir conhecer nosso sistema interligado, pra quê brigar?", disse. "Somos um país soberano e donos do nosso nariz. O Brasil não deve nada a ninguém, se tratando de competência, resiliência e capacidade", completou.

As falas ocorreram durante cerimônia pelo início da energização do Linhão Manaus-Boa Vista, que interligou Roraima ao mapa energético do país. O estado era o único do Brasil que estava isolado do sistema. A cerimônia de expansão da conexão foi feita no ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), em Brasília, com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Dá pra emprestar para os Estados Unidos...Dá para fazer um linhão até Nova York?", questionou o presidente.

"Chega de ser um país em desenvolvimento. Essa transição energética nos permite dar um salto de qualidade", declarou Lula.

O presidente falou sobre a intenção de que o sistema se amplie, posteriormente, aos demais países da América do Sul, e referiu-se ao Linhão como um modelo a ser seguido pelo mundo.

"Eu acho que vai levar algum tempo ainda. Mas eu acho que os governantes do mundo terão que compreender que quanto mais a gente estiver compartilhando as coisas bem-sucedidas, melhor será para o povo da nossa região."

No evento, Lula apertou, em um ato simbólico, o botão que iniciava a conexão do sistema com o estado. O presidente fez reiteradas cobranças ao ministro Silveira, ao qual atribuiu a promessa de baratear os custos da energia para o consumidor.

A promessa é baratear a conta de luz a partir da redução em R$ 45 milhões por mês nos custos da CCC (Conta de Consumo de Combustíveis) de Roraima. Esse encargo está embutido na conta de energia de todos os consumidores.

De acordo com o governo federal, a implementação do sistema gerou cerca de 3.000 empregos diretos, durante a fase de construção da linha de transmissão, além dos indiretos.

A substituição gradual das usinas térmicas por energia limpa e renovável reduz as emissões de gases de efeito estufa em mais de 1 milhão de toneladas de CO? por ano, além de gerar uma economia superior a R$ 500 milhões anuais nos custos com combustíveis fósseis.

Para incluir o estado, foram investidos R$ 2,6 bilhões em aproximadamente 725 km de extensão, em circuito duplo de 500 quilovolts (kV). A linha vai desde a Subestação engenheiro Lechuga, no Amazonas, à Subestação Boa Vista, na capital de Roraima, com um ponto de apoio intermediário em Rorainópolis.

A integração deve gerar uma segurança energética maior para Roraima, e promete condições mais favoráveis de crescimento econômico. O empreendimento é considerado um marco para o setor elétrico e para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.