Em dia de posse de novo premiê, protestos se espalham pela França

© Getty Images

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Sébastien Lecornu tomou posse às 12h de Paris (7h de Brasília) desta quarta (10) como novo primeiro-ministro da França, já com a missão de reprimir um movimento de protesto que ameaça paralisar o país.

Segundo um balanço divulgado no final da tarde pelo Ministério do Interior da França, ao todo 175 mil pessoas participaram de manifestações em todo o país, batizadas de Bloquons Tout ("Vamos Bloquear Tudo"). Houve 339 prisões, e 13 policiais ficaram feridos em choques com manifestantes.

Em Paris, no bairro turístico de Les Halles, um incêndio no muro ajardinado de um restaurante forçou a retirada da clientela. Captada pelas câmeras de jornalistas e influenciadores, a cena impressionante viralizou, mas aparentemente ninguém ficou ferido. Bombeiros parisienses removeram objetos queimados de uma barricada montada por estudantes para bloquear o trânsito perto de uma escola.

Lecornu fez um discurso brevíssimo no pátio de Matignon, o palácio do chefe de governo, sem referência direta aos protestos. Disse, porém, que "vai ser preciso haver rupturas, não só na forma, mas no conteúdo" para a solução da crise política e social. Anunciou que vai iniciar imediatamente conversas com os partidos.

Nas principais avenidas de Paris, lojistas instalaram tapumes nas vitrines, escaldados pelos saques ocorridos em manifestações semelhantes nos últimos anos -sobretudo o chamado movimento dos "coletes amarelos", no fim de 2018 e início de 2019.

Os atos não se restringiram à capital francesa, com marchas em cidades como Nantes, Marselha, Montpellier e Lyon.

O ministro demissionário do Interior, Bruno Retailleau, anunciou a mobilização de 80 mil policiais e soldados para impedir quebra-quebra. Ele acusou a ultraesquerda de instrumentalizar a mobilização popular para fins eleitorais.

O objetivo do movimento seria combater a política de austeridade do primeiro-ministro François Bayrou, derrubado na segunda-feira (8) ao perder a votação de uma moção de confiança na Assembleia Nacional.

A demissão de Bayrou não levou ao cancelamento das manifestações, pois a percepção é que Lecornu. 39, dará continuidade à política do gabinete afastado. Um dos políticos mais próximos do presidente Emmanuel Macron, Lecornu era o ministro dos Exércitos (equivalente a ministro da Defesa) de Bayrou.

"O governo Bayrou acaba de cair, mas estamos aqui para dizer também ao próximo governo que ele não pode reproduzir políticas que são rejeitadas maciçamente há vários anos", disse à Folha Christophe Couderc, dirigente da Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das duas maiores centrais sindicais francesas.

Uma manifestante que se identificou apenas como Louise explicou por que levou ao protesto um cartaz com os dizeres "Macron medíocre": "Ele só toma decisões medíocres. Escolher Bayrou não foi uma boa solução. E agora ele faz tudo de novo com Lecornu. Não é uma mudança para valer."

A nova escolha de Macron foi duramente criticada pela oposição. Para Marine Le Pen, a líder da ultradireitista Reunião Nacional (RN), Lecornu "é o último cartucho do macronismo". Jean-Luc Mélenchon, chefe da França Insubmissa (LFI), de ultraesquerda, qualificou de "triste comédia" a troca constante de primeiros-ministros. Ambos defendem a renúncia do presidente.

Considerado bom negociador, Lecornu só deve anunciar seu ministério depois de conversar com os partidos. Ele assume com a difícil tarefa de formar uma maioria em um Parlamento polarizado e aprovar um orçamento austero para 2026, missão em que Bayrou fracassou.

Nas horas que antecederam a indicação de Lecornu, a imprensa francesa enfatizou uma qualidade supostamente decisiva do novo premiê, aos olhos de Macron: não ter ambições presidenciais para a eleição de 2027. Mesmo impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato, Macron não queria um primeiro-ministro que usasse o cargo como trampolim político.

Em 2005, aos 19 anos, Lecornu foi o assistente parlamentar mais jovem da Assembleia Nacional. Em 2014, foi eleito prefeito de Vernon, pequena cidade de 25 mil habitantes na Normandia, no norte da França, pela UMP (União por um Movimento Popular), na época o principal partido de direita.

Na eleição presidencial de 2017, abandonou o candidato da direita, François Fillon, para aderir à campanha centrista de Macron. Tornou-se um dos aliados mais fiéis do atual presidente. Em 2019, ganhou pontos junto ao chefe quando propôs um "grande debate nacional", ajudando a debelar a crise dos "coletes amarelos", movimento de protesto contra um aumento dos combustíveis que paralisou a França durante meses.