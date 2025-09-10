Morre Charlie Kirk, aliado de Trump, após ser baleado em evento no Utah

© Getty Images

O ativista ultraconservador norte-americano Charlie Kirk morreu, esta quarta-feira (10), após ter sido baleado em um evento na Utah Valley University, nos Estados Unidos.

"O Grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto", revelou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma publicação na sua rede social, a Truth Social.

Segundo o presidente norte-americano, "ninguém compreendia ou tinha o coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie".

"Era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora já não está entre nós", acrescentou, enviado os "sentimentos à sua linda esposa Erika e à família".

"Charlie, nós amamos-te!", terminou.

Apreciador de debates oratórios com estudantes, Kirk organizava um evento no campus da Utah Valley University, no oeste do país, quando foi alvejado.

Em vídeos que circulam nas redes sociais - que o Notícias ao Minuto optou por não compartilhar - é possível ver Kirk sendo baleado, enquanto falava sentado sob uma tenda perante centenas de pessoas.

Charlie Kirk é cofundador e líder da organização ultraconservadora Turning Point USA (TPUSA), que tem como objetivo promover políticas conservadoras nos campus de escolas e universidades.

Kirk, de 31 anos, liderou também a 'Students for Trump' e promoveu uma campanha para recrutar um milhão de estudantes para a reeleição de Donald Trump em 2020.

É um dos mais proeminentes ativistas pró-Trump e personalidades conservadoras dos Estados Unidos, tendo conquistado milhões de fãs.