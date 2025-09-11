Notícias ao Minuto
Explosão de caminhão-tanque deixa 10 mortos e 70 feridos no México

O veículo capotou sob uma ponte em Iztapalapa, na Cidade do México, pegou fogo e explodiu

© Getty Images

Rafael Damas
11/09/2025 07:45 ‧ há 3 horas por Rafael Damas

Mundo

Tragédia

Nesta quarta-feira (10), um caminhão-tanque de gás capotou, pegou fogo e explodiu em uma rodovia na Cidade do México, deixando ao menos dez pessoas mortas e outras 70 feridas.

 

Segundo as autoridades locaisa, a explosão atingiu vários carros e caminhões que estavam perto de onde ocorreu o acidente, localizado na divisa entre o distrito de Iztapalapa, na capital, e Chalco, no vizinho estado do México.

A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, disse no X (antigo Twitter) , que 10 pessoas perderam a vida e 70 tiveram ferimentos. Ela também divulgou uma lista preliminar de hospitalizados, que será atualizada conforme as avaliações médicas prosseguem.

Vítimas sofreram queimaduras graves

Equipes de emergência foram acionadas rapidamente após o acidente. Muitas vítimas tiveram queimaduras graves, segundo autoridades locais. O corpo de bombeiros informou que as chamas foram totalmente extintas dentro e ao redor do caminhão-tanque que transportava gás.

