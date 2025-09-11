FBI diz ter imagens do atirador que matou Charlie Kirk: "universitário"

© Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images

Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, foi assassinado a tiro durante um evento na Utah Valley University, nos Estados Unidos. A morte do ativista ultraconservador de 31 anos foi confirmada, posteriormente, pelo presidente norte-americano. Mas, o que se sabe acerca do suspeito, que ainda não foi detido?

De acordo com a Sky News, que cita o comissário do Departamento de Segurança Pública do Utah, o suspeito "parece ter idade universitária" e é do sexo masculino.

"Estamos confiantes da nossa capacidade para localizar este indivíduo. Se não o conseguirmos identificar imediatamente, procuraremos a ajuda da população e dos meios de comunicação para divulgar fotos", disse.

O comissário salientou que, apesar de estarem fazendo de tudo para o encontrarem, não sabem "quão longe estará".

Por sua vez, Robert Bohls, agente do FBI, voltou a afirmar que as autoridades não sabem do paradeiro do suspeito. No entanto, o FBI tem "um bom vídeo" do indivíduo, assim como imagens do seu rosto, notando que as fotografias poderão ser divulgadas em breve.

Foi também revelado que as autoridades encontraram uma arma - uma espingarda - que acreditam ser "a arma usada no tiroteio" e que será avaliada pelo laboratório.

O FBI terá também conseguido perceber quais foram os movimentos do suspeito, tanto quando entrou no campus universitário, assim como a sua saída do local.

Na quarta-feira (10), foram detidas duas pessoas. Ambas foram libertadas, já que a polícia não teria encontrado ligações com o crime. O FBI disse que as duas pessoas tem recebido "ameaças", mas que, até então, são inocentes.

Quem era Charlie Kirk?

Charles James Kirk, conhecido como Charlie Kirk, nasceu a 14 de outubro de 1993, filho de um arquiteto e de uma conselheira de saúde mental. Cresceu nos subúrbios de Chicago e, aos 31 anos, era um influente ativista político conservador, tendo feito parte das campanhas eleitorais de Donald Trump.

O ativista deu os primeiros passos na política ainda na escola e, em 2012, quando tinha 18 anos, fundou a Turning Point USA (TPUSA), uma organização ultraconservadora que tem como objetivo promover políticas nos campus de escolas de ensino médio e universidades.

A organização ganhou fama, sobretudo, pelo seu site Professor Watchlist, que pretende denunciar professores que "discriminam estudantes conservadores e promovem propaganda esquerdista nas salas de aula". Porém, era acusada de perseguir profissionais sem base, fatos ou registros.

A Turning Point USA está presente em mais de 3.500 escolas e universidades dos 50 estados norte-americanos. Atualmente, conta ainda com várias organizações irmãs, como Turning Point Action, Turning Point Faith e Turning Point Academy.

Além disso, Kirk afirmou-se como uma personalidade da mídia norte-americana, sendo apresentador do 'The Charlie Kirk Show', um programa no canal Real America's Voice. Escreveu também livros, incluindo o bestseller 'The MAGA Docrine: The Only Ideas That Will Win The Future' ['A Doutrina MAGA: As Únicas Ideias Que Vencerão o Futuro', na tradução livre], escreve a BBC.

A sua popularidade aproximou-o do republicano Donald Trump e, em 2020, liderou a 'Students for Trump' e promoveu uma campanha para recrutar um milhão de estudantes para a sua reeleição.

Kirk destacou-se também pelas suas opiniões controversas em relação a temas como o aborto, religião e educação. Estas opiniões, destaca o Le Figaro, fizeram com que fosse adorado por uns e odiado por outros. O homem era conhecido por propagação de discurso de ódio, principalmente contra a comunidade LGBTQIA+, e defendia constantemente o uso de armas.