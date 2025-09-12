Jovens manifestantes do Nepal apoiam ex-presidente do Supremo para ser primeira-ministra interina

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os organizadores dos protestos do Nepal pediram nesta quinta-feira (11) a dissolução do Parlamento após protestos que já deixaram 34 mortos e levaram à renúncia do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli, do Partido Comunista.

O grupo também defende que a ex-presidente da Suprema Corte Sushila Karki, 73, assuma como primeira-ministra interina. Os atos eclodiram após uma proibição do uso de redes sociais no país anunciada na semana passada -a decisão foi revogada após os confrontos.

Karki foi a primeira mulher nomeada chefe da Suprema Corte do Nepal em 2016 e hoje está aposentada. Seu nome foi proposto ao presidente e ao Exército pelos líderes do movimento dos protestos, segundo um representante dos manifestantes, Ojaswi Raj Thapa.

"Não estamos tentando dissolver a Constituição", afirmou Thapa. "Talvez precisemos de algumas mudanças, mas não queremos dissolvê-la."

Karki teria concordado em assumir a liderança interina, e esforços estão sendo feitos para encontrar uma via constitucional que permita sua nomeação, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto, sob condição de anonimato.

Segundo a mídia local, a magistrada estava em negociações com o presidente do país, Ramchandra Paudel, e o chefe do Exército, Ashok Raj Sigdel. Paudel prometeu nesta quinta (11) encontrar uma solução para a atual crise "o mais rápido possível".

O Exército anunciou que já capturou 200 presos que fugiram da prisão de Dilli Bazar, em Katmandu, após o local ter sido incendiado em meio aos confrontos.

Os atos ficaram conhecidos como os protestos da "geração Z" (os nascidos de 1997 a 2012) por reunir adolescentes e jovens na faixa dos 20 anos. Os manifestantes atearam fogo no Parlamento e em casas de membros do governo.

Após dois dias de confrontos, o Exército retomou o controle da capital, Katmandu, que está sob toque de recolher. Alguns serviços essenciais na cidade haviam sido reestabelecidos, mas soldados continuavam patrulhando as ruas enquanto lojas, escolas e faculdades permaneciam fechadas.

A atual crise teve início com a divulgação de vídeos virais nas redes sociais contra os "nepo babies" da elite do país, filhos de políticos que ostentam vida luxuosa na internet e cujos pais são acusados de corrupção.

O governo de Oli respondeu às críticas proibindo 26 redes sociais de operar no Nepal, incluindo Facebook e YouTube. A decisão serviu de estopim para as manifestações. Nem a renúncia de Oli foi o bastante para acalmar os manifestantes, que passaram a fazer novas exigências -como o fim da corrupção e mais empregos para jovens.

Durante anos, a falta de empregos no Nepal levou milhões de pessoas a procurar trabalho em lugares como Malásia, Oriente Médio e Coreia do Sul, principalmente em canteiros de obras, para poder enviar dinheiro para casa.

Encravado entre a Índia e a China, o Nepal tem lutado contra a instabilidade política e econômica desde que os protestos levaram à abolição de sua monarquia em 2008.