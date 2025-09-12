Itália: mulher vivia com cadáver da mãe para receber aposentadoria

Notícias ao Minuto
A mulher de 101 anos, que tinha morrido em setembro de 2024, foi encontrada já em estado avançado de decomposição dentro de um apartamento na cidade de Bérgamo, na Itália

© Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

12/09/2025 05:30 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Itália

Uma mulher de 101 anos foi encontrada já com o seu cadáver em decomposição dentro de uma casa em Bérgamo, em Itália. A idosa estava morta há cerca de um ano.

 

Os jornais locais italianos contam que a idosa, que foi mantida morta em casa pela sua filha, foi encontrada deitada na cama, coberta com vários cobertores. 

O alerta foi dado à polícia depois de o outro filho da mulher ter tentando contato com a sua irmã durante vários dias - e de os vizinhos terem sentido um forte odor no prédio.

A imprensa relata que o corpo da idosa de 101 anos - Francesca Pettinato - estava já em avançado estado de decomposição. Em um outro quarto estava a sua filha, que não teria dado qualquer explicação às autoridades, nem ofereceu resistência.

Disse, no entanto, que a sua mãe tinha morrido em setembro de 2024, dois meses depois de ter completado 101 anos, de causas naturais.

A imprensa italiana destaca também que a filha da idosa, uma funcionária pública de 60 anos, teria continuado a receber a pensão da mãe e que teria pedido uma licença para se ausentar do trabalho por forma a cuidar da idosa, já depois de estar morta.

O apartamento, segundo as autoridades, estava em condições insalubres (prejudicial para a saúde) e foi vedado e isolado. 

Já a filha de Francesca foi levada para o Departamento de Psiquiatria do Hospital Papa João XXIII e encontra-se internada. Sabe-se também que, até ao momento, não foi feita nenhuma acusação contra ela.

As autoridades aguardam agora os resultados da autópsia de Francesca Pettinato, que foi pedida pela Ministério Público italiana.

