FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista Charlie Kirk

O FBI exibiu esta quinta-feira (11), um vídeo do suspeito de ter atirado e assassinado o ativista conservador Charlie Kirk no campus da Universidade de Utah na quarta-feira

O FBI exibiu esta quinta-feira (11), um vídeo do suspeito de ter atirado e assassinado o ativista conservador Charlie Kirk no campus da Universidade de Utah na quarta-feira

12/09/2025 06:00 ‧ há 3 horas

Mundo

Estados Unidos

Um vídeo de segurança, capturado por uma câmera no estacionamento da Universidade de Utah, mostra um indivíduo vestido de preto pulando do telhado de um dos edifícios do campus e desaparecendo junto a uma estrada nas imediações.

 

As novas imagens foram exibidas pelo comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason, juntamente com o diretor do FBI, Kash Patel, e o governador do estado no oeste dos Estados Unidos, Spencer Cox, durante uma coletiva de imprensa, que durou 10 minutos e na qual as autoridades não aceitaram perguntas.

Os investigadores realizaram quase 200 entrevistas na tentativa de chegar ao "assassinato de Charlie Kirk", segundo Cox, que também indicou que o estado se prepara para pedir a pena de morte do responsável quando for detido.

As autoridades indicaram que a investigação envolve o trabalho de 20 agentes da lei e sublinharam a importância da colaboração dos cidadãos, reforçando que é oferecida uma recompensa de 100.000 dólares por informações que levem à captura do suspeito.

Charlie Kirk, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, participava em um evento organizado por ele próprio, no qual debatia de forma controversa com estudantes liberais, como vinha fazendo há anos, quando foi vítima de um tiro isolado no pescoço.

Após o incidente, o corpo do ativista foi transportado para o Arizona, onde vivia, a bordo do Air Force 2, o avião do vice-presidente J.D. Vance, no final desta quinta-feira (11).

Charlie Kirk, conservador, figura proeminente do movimento da direita radical norte-americana MAGA (Make America Great Again), e porta-voz da juventude pró-Donald Trump, que era conheido por discursos racistas, misóginos e homofóbicos, foi morto a tiro na quarta-feira, durante um evento público no campus da universidade no estado do Utah. A investigação continua em andamento para encontrar o atirador, cujos motivos permanecem desconhecidos até o momento.

Charlie Kirk foi baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem, nos EUA

Folhapress | 18:20 - 11/09/2025

