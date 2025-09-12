Portugal: Ventura confunde 'cidadão' com 'hambúrguer' ao criticar governo

© Getty Images

O presidente do partido de extrema-direita Chega, de Portugal, confundiu o Bürgerfest, na Alemanha, com um "festival de hambúrgueres" - que, na verdade, é uma Festa dos Cidadãos, em Berlim - e os adversários políticos (assim como muitos internautas) não perdoaram.

Nas redes sociais, as reações vão desde a incredulidade à ironia. Muitos debocharam do político rindo da 'confusão'. André Ventura tinha afirmado que o 'Festival do Hambúrguer' não era assunto importante para Portugal, já que o presidente do país tinha sido convidado pelo governo da Alemanha. O extremista pensava que o evento era gastronômico.

"Agora imaginem o que André Ventura fará se um dia destes o Presidente for ao Peru, ou a Camarões... Ou à cidade de Pisa, na Itália?", questionou, num vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter).

A crise do Festival do Hambúrguer não é um tema para a Assembleia da República. É uma questão da ASAE. pic.twitter.com/xnIzhoydcT — Rui Rocha (@ruirochaliberal) September 11, 2025

Antes, o ex-ministro da Educação João Costa já tinha provocado o líder do Chega através do Facebook. "Digam ao André Ventura que, se o PR [Presidente da República] for aos Camarões, não é a um festival de marisco", escreveu.

Por sua vez, a socialista Isabel Moreira escreveu que o caso "fica para a história do campeão do deprimente de ridículo".

Isto fica para a história do campeão do deprimente de ridículo. https://t.co/WxkWjMKTip — Isabel Moreira (@IsabelLMMoreira) September 11, 2025

O político Carlos Guimarães Pinto também comentou o caso nas suas redes sociais, escrevendo que, "na qualidade de apreciador de momentos de humor", espera que o "senhor Presidente da República não termine o seu mandato sem ir a Camarões".

na qualidade de apreciador de momentos de humor, espero que o senhor presidente da república não termine o seu mandato sem ir aos camarões https://t.co/JvoosQCxB5 — Carlos Guimarães Pinto (@cgpliberal) September 11, 2025

Mas as reações não ficam por aqui. Com a divulgação da notícia, multiplicaram-se piadas, 'memes' e mensagens de indignação perante a gafe de André Ventura...

Comer hambúrgueres com a testa.



( Miguel Ângelo) pic.twitter.com/lu8lHaufA3 — antonio santos (@antoniosantos56) September 11, 2025

Um Festival de Hambúrgueres ou uma Festa do Cidadão. André Ventura ganhou o Prémio de Figura de Urso de 2025. pic.twitter.com/OJDlryuRyC — Gonçalo Levy Cordeiro (@glevycordeiro) September 10, 2025

Ventura pediu um H3 e um G7 pic.twitter.com/S8Vow26Wvl — Joao Quadros (@omalestafeito) September 11, 2025

Se o Presidente da República fosse ao Tomorrowland, o André Ventura ficaria revoltado por o governo estar a gastar o dinheiro do povo numa máquina de viajar no tempo. — Inês Rebelo (@inesrebelop) September 11, 2025

Afinal... Que confusão foi esta?

A polêmica começou na noite de quarta-feira, quando André Ventura publicou um vídeo nas redes sociais onde acusava o Parlamento de ter aprovado a deslocação do Presidente da República à Alemanha para um "festival de hambúrgueres".

"O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?", lia-se em uma mensagem publicada pelo presidente do Chega na rede social X, mas que entretanto apagou.

Em um vídeo publicado no Instagram, em que aparece com um documento na mão, André Ventura faz a mesma acusação, referindo-se ao encontro Bürgerfest como sendo "um festival de hambúrgueres", quando na verdade se trata de uma Festa dos Cidadãos, na tradução para português, realizada nos jardins do palácio presidencial, em Berlim.

Assim como na rede social X, também o vídeo publicado no Instagram pelo presidente do Chega foi apagado. Na mensagem, Ventura associava a deslocação do chefe de Estado à Alemanha, para um suposto festival de hambúrgueres, a um prejuízo para os contribuintes portugueses.

Em uma nota publicada na quarta-feira de manhã no site oficial da Presidência da República na Internet, antes da votação no parlamento, que ocorreu durante a tarde, informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa será recebido pelo Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e é feito um enquadramento sobre a iniciativa Bürgerfest.

Trata-se de uma Festa dos Cidadãos "que se realiza anualmente nos jardins da residência oficial do Presidente Federal, para honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos", refere-se na nota.

Entretanto, esta tarde, à margem de uma visita à feira Agroglobal, em Santarém, André Ventura assumiu o "lapso", mas insistiu ser contra a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa à Alemanha - mesmo que se trate de um convite do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

"Este erro é porque o Presidente da República tem feito o que nenhum fez que é multiplicar-se em viagens à custa dos contribuintes, pago pelos nossos salários", justifica.

"Este Presidente da República já fez mais de 1.550 viagens à custa dos contribuintes. Já fez mais cinco viagens que os últimos Presidentes da República, nomeadamente Cavaco Silva. É um roubo dos nossos impostos", acusa. "Mas os senhores jornalistas estão preocupados é se é de hambúrgueres ou de cidadania."