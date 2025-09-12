Trump anuncia Guarda Nacional em Memphis e diz que poderia trocar prefeita de Washington

© Eric Lee/For The Washington Post via Getty Images

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (12) que vai enviar a Guarda Nacional para a cidade de Memphis, no estado do Tennessee.

Segundo o republicano, tanto o prefeito quanto o governador concordam com a interferência federal. A intenção, disse Trump, é combater a taxa da criminalidade.

"A cidade está passando por sérios problemas. Vamos resolver isso como resolvemos em Washington", disse. Trump acrescentou, porém, que ele preferia ir a Chicago.

O presidente exaltou a intervenção que ele fez em Washington, com o envio da Guarda Nacional, e a tomada de controle da polícia local. Ele disse que na capital americana ele tem mais ascendência, por ser um distrito, e afirmou até que, se quiser, "pode trocar a prefeita".

Trump voltou a dizer que poderia federalizar o Distrito de Colúmbia, onde fica Washington, se quisesse. Segundo especialistas, porém, ele teria de pedir autorização do Congresso para alterar a lei que garante certa autonomia à capital americana. A declaração desta sexta, porém, não foi feita em tom de ameaça como das outras vezes. O presidente americano diz que a prefeita de Washington, Muriel Bowser, gostaria de que ele mantivesse a intervenção na capital, indicando estar com boa relação com ela.

"A prefeita é muito liberal. E agora, de repente, ela começa a ser exaltada pela população", disse.

Trump já ameaçou tomar conta de Washington outras vezes. No final de agosto, havia dito que, por ocupar o cargo de chefe do Executivo americano, tem o direito de fazer o que bem entender. Ele comentava a possibilidade de determinar o envio de forças federais também para Chicago, após medida semelhante na capital, Washington.

"Eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quiser. Eu sou o presidente dos Estados Unidos", disse Trump à época. "Se eu acho que nosso país está em perigo, e ele está em perigo nessas cidades, eu posso fazer isso [determinar o envio de forças para Chicago]. Não tenho problema em entrar e resolver as dificuldades."