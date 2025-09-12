Estudante Tyler Robinson confessa ter matado Charlie Kirk

© Facebook/Tyler Robinson

Nesta quinta-feira (11), o estudante Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso por suspeita de assassinar o ativista americano Charlie Kirk na Universidade de Utah. O jovem é filho de um veterano da polícia.

De acordo com informações da rede CBS, Tyler é o filho mais velho de uma família com três filhos homens e morava no condado de Washington, a mais de 400 quilômetros do local do crime.

O jovem estudava na mesma universidade que teria cometido o crime e tinha um bom desempenho escolar, segundo a imprensa americana. Ele estaria na instituição com uma bolsa de estudos.

Segundo o governador de Utah, Spencer Cox, familiares relataram que Robinson afirmava que Kirk era "cheio de ódio e espalhava o ódio".

O jovem teria confessado o crime ao pai, que é um veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington. O homem o manteve em custódia com ajuda de um pastor até a chegada da polícia. A prisão dele aconteceu no condado de St George, em outra área de Utah.

RELEMBRE O CASO

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

QUEM ERA CHARLIE KIRK

Charles James Kirk, conhecido como Charlie Kirk, nasceu a 14 de outubro de 1993, filho de um arquiteto e de uma conselheira de saúde mental. Cresceu nos subúrbios de Chicago e, aos 31 anos, era um influente ativista político conservador, tendo feito parte das campanhas eleitorais de Donald Trump.

O ativista deu os primeiros passos na política ainda na escola e, em 2012, quando tinha 18 anos, fundou a Turning Point USA (TPUSA), uma organização ultraconservadora que tem como objetivo promover políticas nos campus de escolas de ensino médio e universidades.

A organização ganhou fama, sobretudo, pelo seu site Professor Watchlist, que pretende denunciar professores que "discriminam estudantes conservadores e promovem propaganda esquerdista nas salas de aula". Porém, era acusada de perseguir profissionais sem base, fatos ou registros.

A Turning Point USA está presente em mais de 3.500 escolas e universidades dos 50 estados norte-americanos. Atualmente, conta ainda com várias organizações irmãs, como Turning Point Action, Turning Point Faith e Turning Point Academy.

Além disso, Kirk afirmou-se como uma personalidade da mídia norte-americana, sendo apresentador do 'The Charlie Kirk Show', um programa no canal Real America's Voice. Escreveu também livros, incluindo o bestseller 'The MAGA Docrine: The Only Ideas That Will Win The Future' ['A Doutrina MAGA: As Únicas Ideias Que Vencerão o Futuro', na tradução livre], escreve a BBC.

A sua popularidade aproximou-o do republicano Donald Trump e, em 2020, liderou a 'Students for Trump' e promoveu uma campanha para recrutar um milhão de estudantes para a sua reeleição.

Kirk destacou-se também pelas suas opiniões controversas em relação a temas como o aborto, religião e educação. Estas opiniões, destaca o Le Figaro, fizeram com que fosse adorado por uns e odiado por outros. O homem era conhecido por propagação de discurso de ódio, principalmente contra a comunidade LGBTQIA+, e defendia constantemente o uso de armas.

Em 2021, casou-se com Erika Frantzve, ex-Miss Arizona. O casal tem dois filhos: um menino de um ano e uma menina de três.