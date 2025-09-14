Tratador de zoológico é devorado por leões num parque de safári em Bangkok

© <p>Getty Images</p>

Um trágico incidente abalou o Safari World Bangkok, onde um tratador veterano foi atacado até a morte por leões diante de visitantes horrorizados em 10 de setembro. Jian Rangkharasamee, de 58 anos, que trabalhava no parque há mais de 30 anos, foi atacado no recinto dos leões durante o horário de alimentação.

Oficiais de vida selvagem disseram que o ataque provavelmente envolveu seis ou sete leões. Attapol Charoenchansa, diretor-geral do Departamento de Parques Nacionais, explicou que "um deles não estava de bom humor" e iniciou o ataque, seguido rapidamente por outros. O parque recebeu ordem de fechamento temporário enquanto o incidente é investigado.

A tragédia levantou preocupações sobre os procedimentos de segurança na popular atração turística, onde os visitantes geralmente podem observar os animais da segurança de seus carros. Sadudee Punpugdee, diretor de proteção da vida selvagem, confirmou que as autoridades revisarão as operações do parque em vista do ataque fatal.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que zoológicos ou parques de safári testemunham encontros tão violentos. Ao longo dos anos, vários ataques de grande repercussão em zoológicos ganharam as manchetes em todo o mundo, servindo como lembretes claros da natureza imprevisível dos animais selvagens. Clique na galeria para ver alguns dos ataques mais violentos de todos os tempos em zoológicos.

