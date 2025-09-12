Notícias ao Minuto
Relatório de direitos humanos destaca repressão às liberdades individuais no país mais restritivo do mundo

ONU: Coreia do Norte executa quem distribui programas de TV estrangeiros

Rafael Damas
12/09/2025 13:45 ‧ há 2 horas por Rafael Damas

A Organização Nações Unidas (ONU), divulgou um relatório nesta sexta-feira (12), onde relata que a Coreia do Norte executou pessoas por distribuir programas de televisão estrangeiros, incluindo dramas populares sul-coreanos, como parte de uma repressão às liberdades individuais.

 

De acordo com o 'The Guardian, que teve acesso aos documentos, a vigilância para conteúdos de fora se tornou mais difundida desde 2014 com a ajuda de novas tecnologias, enquanto as punições se tornaram mais severas — incluindo a introdução da pena de morte.

O documento de 14 páginas foi baseado em entrevistas com mais de 300 testemunhas e vítimas que fugiram do país e relataram a erosão ainda maior das liberdades.

James Heenan, chefe do escritório de direitos humanos da ONU para a Coreia do Norte, disse que o número de execuções por crimes comuns e políticos aumentou desde as restrições da era da Covid-19. Um grande número de pessoas já teria sido executado por distribuir séries de TV estrangeiras, incluindo os populares K-dramas de seu vizinho do sul, ele acrescentou. “Sob as leis, políticas e práticas introduzidas desde 2015, os cidadãos têm sido submetidos a maior vigilância e controle em todas as áreas da vida”, afirma a conclusão do relatório.

Questionada pelo jornal britânico, a missão diplomática da Coreia do Norte em Genebra e sua embaixada em Londres não comentaram o assunto. O governo da Coreia do Norte disse em resposta aos investigadores de direitos humanos da ONU que rejeitou uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU autorizando o último relatório.

Às vezes, crianças são obrigadas a trabalhar em trabalhos forçados, incluindo "brigadas de choque" para setores difíceis, como mineração de carvão e construção, disse Heenan de Seul.

Por outro lado, o relatório também apontou algumas melhorias limitadas, como redução do uso de violência por guardas em centros de detenção e novas leis que parecem fortalecer as garantias de um julgamento justo.

