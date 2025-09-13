Política militar norte-coreana combinará armas nucleares e convencionais

© Lusa

Kim fez esse anúncio durante uma visita, na quinta e sexta-feira, aos institutos de armamento blindado e eletrônico da Academia de Ciências da Defesa, onde supervisionou testes de novos veículos blindados, sistemas de proteção ativa e armas eletrônicas, segundo a agência norte-coreana KCNA.

O líder norte-coreano destacou a necessidade de Pyongyang continuar a "modernizar" as forças convencionais para construir um exército poderoso, ao mesmo tempo em que reiterou que o nono congresso do partido irá definir a estratégia de impulsionar, em paralelo, as capacidades nucleares e convencionais.

A próxima reunião magna do Partido dos Trabalhadores foi aprovada em junho, e a última ocorreu em janeiro de 2021, quando Pyongyang anunciou um ambicioso plano de armamento que incluía satélites espiões e mísseis intercontinentais de combustível sólido.

As declarações de Kim reforçam a expectativa de que o regime intensifique os programas de armamento tradicional, além das capacidades nucleares, em um contexto no qual a Coreia do Sul mantém vantagem em poderio militar convencional.

Durante a inspeção, Kim recebeu explicações sobre o desenvolvimento de blindagens compostas e de um sistema inteligente de proteção ativa para veículos, além de acompanhar testes de defesa contra mísseis antitanque de diferentes tipos.

O líder norte-coreano também supervisionou uma competição de tiro de unidades de atiradores de elite, onde insistiu na necessidade de treinamento e expansão dessas forças especiais.

Nos últimos meses, Kim Jong-un tem enfatizado a prioridade de substituir tanques e blindados por modelos avançados e de intensificar o treinamento militar. Essa ênfase acontece após o regime ter enviado cerca de 15 mil soldados para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia.

