"Saiu de mim?" Mulher dá à luz bebê com 6,3 kg nos EUA - um 'recorde'

© St. Joseph's Hospital-South/Facebook

Daniella Hines, uma mãe de 40 anos, teve a surpresa da sua vida no último dia 3 de setembro, quando deu à luz um bebê de 6,3 quilos em um hospital da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o St. Joseph's Hospital-South, em Riverview, na Flórida, trata-se "de um dos maiores bebês — se não o maior — já nascido" naquela unidade hospitalar.

"Grande milagre, grande amor! Este é o menino Annan, nascido em nosso hospital no dia 3 de setembro. Acredita-se que Annan seja um dos maiores bebês, se não o maior, já nascido no St. Joseph's Hospital-South. Esse homenzinho nada pequeno pesava 6,3 kg!", anunciou o hospital nas redes sociais.

Em resposta à publicação, a mãe fez questão de agradecer "pela excelente hospitalidade" e também aos internautas "pelos votos de felicidade e risadas". Ela contou que o peso do recém-nascido "foi uma surpresa" até mesmo para os pais.

"Ele é uma bênção tão grande e linda. E, para quem está se perguntando, sim, eu tive uma cesariana", revelou.

Daniella também contou que, com apenas oito dias de vida, o pequeno (e grande) Annan já usava roupas indicadas para bebês de seis a nove meses.

Em entrevista ao Today, ela disse que, ao contrário do que aconteceu quando deu à luz o filho mais velho, Andre Jr. — que também nasceu acima da média, com 5,6 kg —, sentiu algo muito diferente desta vez.

"Ele foi o assunto da maternidade!", disse. "Lembro de pensar: ‘O que estão tirando de mim? O que está acontecendo aqui?’ Senti muita pressão."

No entanto, quando viu o recém-nascido pela primeira vez, entendeu o que tinha acontecido.

"Ele era tão grande. Eu pensei: ‘De quem é esse bebê? Ele saiu de mim?’", recordou. "Então todo mundo começou a entrar, porque não é todo dia que se vê um bebê de 6,3 kg nascer. Ele parecia uma pequena celebridade."

"Mal posso esperar para mostrar isso a ele quando crescer: ‘Olha, você saiu nas notícias’", acrescentou.

Daniella acredita que o peso do bebê esteja relacionado ao fato de tanto ela quanto o marido, Andre Sr., terem mais de 1,80 m de altura. E contou que, apesar dos 6,3 quilos, Annan é "um bebê muito tranquilo".

"Não esperávamos uma bênção tão grande", destacou. "Mas é mais amor!"

Vale lembrar que, de acordo com o Centro Médico da Universidade de Rochester, o peso médio de um bebê ao nascer é de cerca de 3,2 quilos. Ou seja, o pequeno Annan nasceu praticamente com o dobro da média, com seus impressionantes 6,3 quilos.

Leia Também: Viúva de Charlie Kirk se pronuncia após assassinato do marido