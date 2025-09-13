Sobe para 21 o número de feridos em explosão em Madrid

© Emergencias Madrid/X

13/09/2025 12:00 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Uma explosão em um bar de Madrid deixou 21 feridos, três deles em estado grave. A explosão também atingiu o prédio residencial localizado acima do estabelecimento.

O incidente aconteceu na tarde deste sábado, por volta das 15h no horário local, na rua Manuel Maroto, no bairro de Puente de Vallecas, segundo os Serviços de Emergência de Madrid. As causas da explosão ainda não foram divulgadas.

No local atuaram equipes da Defesa Civil, 17 bombeiros e várias unidades do Serviço de Emergências Médicas da Comunidade de Madrid (SUMMA 112).

Os bombeiros continuam trabalhando na área, enquanto a polícia organiza o tráfego nas imediações.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

