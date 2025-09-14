Paciente volta a enxergar após ter dente implantado no olho

© Reprodução

Um procedimento médico incomum devolveu a visão a Brent Chapman, um canadense de 34 anos que havia perdido a capacidade de enxergar após uma reação adversa a um medicamento. A técnica, conhecida popularmente como “cirurgia dente-no-olho”, consiste em retirar um dente do paciente, perfurá-lo, implantar uma pequena lente em seu interior e depois inserir essa estrutura no olho para restaurar a visão.

Chapman, morador de Vancouver, na Colúmbia Britânica, contou ao site Today.com que a proposta do procedimento soou, a princípio, como algo vindo de um filme de ficção científica. “Eu pensei: é muita loucura. Não parecia real”, disse.

Segundo o oftalmologista Greg Moloney, do Hospital Mount Saint Joseph, responsável pela cirurgia, essa reação é comum. “Normalmente, as pessoas ficam em choque. É uma técnica que existe desde a década de 1960, mas ainda é muito rara. Estimamos que apenas algumas centenas de pacientes em todo o mundo passaram por ela”, explicou.

A técnica é indicada para casos graves de cegueira da córnea, quando a parte posterior do olho continua saudável, mas a parte frontal — a córnea — sofre danos severos. Isso pode ocorrer por queimaduras químicas, incêndios, explosões ou doenças autoimunes em que o sistema imunológico ataca o próprio olho. Nessas situações, transplantes convencionais de córnea não costumam funcionar.

Chapman perdeu a visão aos 13 anos, após uma reação grave ao ibuprofeno. Ele desenvolveu a síndrome de Stevens-Johnson, passou 27 dias em coma e, ao despertar, descobriu que seus olhos tinham sido irreversivelmente afetados. Durante anos, acreditou que ficaria cego para sempre.

“Era como tentar plantar uma flor no deserto”, comparou Moloney, ao explicar a dificuldade dos métodos tradicionais para restaurar a visão nesses casos. “A técnica do dente-no-olho é como plantar um cacto: tem mais chance de sobreviver.”

Após a cirurgia, Chapman conseguiu perceber luzes e movimentos quase imediatamente. A visão foi melhorando ao longo dos meses seguintes, até que ele pôde testar lentes corretivas. “Lembro do momento em que pensei: ‘Uau, estou enxergando bem de novo’”, contou.

