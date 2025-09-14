Notícias ao Minuto
Forças navais da Ucrânia atingem centro de comunicações da Marinha russa

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou hoje que a Marinha ucraniana atacou o centro de comunicações na península da Crimeia, anexada pela Rússia, que garantia o controle das unidades da Frota Russa do Mar Negro.

Na noite de 11 de setembro, unidades das Forças Navais atingiram o centro de comunicações da Frota do Mar Negro da Federação Russa, localizado na base experimental de pesquisa científica 184, em Sebastopol, na República Autônoma da Crimeia, temporariamente ocupada”, escreveu o Estado-Maior ucraniano no Facebook.

 

O comunicado acrescenta que esse centro de comunicações “garantia o controle das unidades da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com informações da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia”.

