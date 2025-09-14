Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos, diz Otan

© Getty Images

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que os novos mísseis que a Rússia se prepara para lançar têm capacidade para alcançar cidades na ponta oeste da Europa, caso de Londres, apenas alguns minutos após deixar o espaço aéreo russo em direção ao Ocidente.

Rutte fez o alerta na sexta-feira (12), durante o anúncio de um plano de urgência da Otan para reforçar regiões de fronteira da Europa contra a Rússia, após drones russos invadirem o espaço aéreo da Polônia no começo da semana.



O episódio fez a aliança militar enviar, de forma emergencial, mais tropas, tanques e caças a regiões de fronteira com a Rússia ao longo da semana.

"Temos a impressão de que se vivemos em Madri ou Londres estamos mais seguros do que se estivéssemos em Tallin (na Estônia) ou Vilnius (na Lituânia). Mas isso não é verdade, porque os mísseis russos mais recentes, quando forem lançados, virão com cinco vezes a velocidade da luz e demorarão de 5 a 10 minutos a mais para atingir Madri ou Londres do que tardarão em chegar a Tallin ou Vilnius", disse o secretário geral.



Rutte não especificou a quais tipos de mísseis se referia, mas a Rússia está se preparando para lançar os chamados Orenshiks — mísseis hipersônicos que atingem até dez vezes a velocidade do som e podem transportar ogivas nucleares.

E, segundo o presidente russo, Vladimir Putin, têm capacidade de alcançar todo o continente europeu, dependendo de qual ponto do território russo for lançado.





No ano passado, após lançar um míssil Orenshik na Ucrânia de forma experimental na Ucrânia (veja vídeo acima), Putin disse que o artefato também pode conseguir driblar sistemas de defesa antimíssil.



"Os sistemas de defesa aérea atualmente disponíveis no mundo e os sistemas de defesa antimísseis criados pelos americanos na Europa não interceptam esses mísseis", disse o líder russo na ocasião.

