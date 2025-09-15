Subida do mar e calor extremo ameaçam milhões de pessoas na Austrália

© Getty

A primeira Avaliação Nacional de Riscos Climáticos da Austrália (NCRA, na sigla em inglês), divulgada nesta segunda-feira (15), alerta para um futuro de impactos severos caso não haja uma redução drástica da poluição causada pelo carvão, petróleo e gás. O documento prevê consequências que vão de ondas de calor extremas a secas prolongadas e inundações.

Até 1,5 milhão de australianos podem estar em risco por conta da elevação do nível do mar até 2050. Esse número pode dobrar para 3 milhões em 2090, segundo o relatório.

“As mudanças climáticas vão transformar nosso modo de vida. Essas alterações não acontecerão de forma gradual ou linear”, aponta o texto, que também alerta para pontos de não-retorno capazes de gerar mudanças abruptas.

O estudo considera três cenários de aumento da temperatura média de 1,5°C, 2°C e 3°C e mostra que, no pior deles, as mortes por calor extremo podem aumentar em até 440% em Sydney, 260% em Melbourne, 300% em Perth e 420% em Darwin.

“O relatório deixa claro que todo o país tem muito em jogo. O custo de não agir sempre será maior do que o de agir”, afirmou o ministro da Mudança Climática, Chris Bowen, durante a apresentação do estudo, que veio acompanhado de um plano de adaptação para proteger comunidades vulneráveis.

Os impactos econômicos também são significativos: perdas de produtividade estimadas em 423 bilhões de dólares australianos (cerca de R$ 1,5 trilhão) até 2063, aumento quase sete vezes maior nos gastos com desastres até 2090 e desvalorização imobiliária superior a 600 bilhões de dólares australianos (R$ 2,1 trilhões) até 2050.

O relatório também destaca o risco de ondas de calor marítimas inéditas, que podem durar até seis meses em um cenário de aquecimento de 3°C. Já as inundações costeiras podem dobrar o número de pessoas expostas: 1,5 milhão em 2050 e 3 milhões em 2090.

Todas as regiões da Austrália serão afetadas, mas o aumento mais rápido dos riscos deve ocorrer em Queensland, Tasmânia, Nova Gales do Sul e no Território da Capital Australiana. Só até 2030, cerca de 597 mil pessoas podem estar diretamente em risco de inundações devido à elevação do nível do mar e à intensificação de eventos extremos, o que ameaça comunidades costeiras e grandes cidades.

As áreas remotas também devem sofrer ainda mais, por conta da fragilidade das cadeias de abastecimento e da comunicação limitada. Em algumas partes de Queensland, Austrália Ocidental e Território do Norte, os custos de transporte podem dobrar.

A divulgação da avaliação ocorre na mesma semana em que o governo do primeiro-ministro Anthony Albanese deve anunciar a meta de redução de emissões para 2035, além das recomendações da Autoridade de Mudanças Climáticas, uma estratégia nacional para atingir a neutralidade de carbono e roteiros de transição para seis setores-chave da economia.