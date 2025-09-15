Bebê de 20 dias morre atropelado por carro desgovernado na Espanha

© Shutterstock

Um bebê de apenas 20 dias morreu após ser atropelado por um carro em Alicante, na Espanha. O veículo, que estava estacionado, começou a se mover sozinho e atingiu o carrinho em que a menina era empurrada pela mãe.

A mulher, de 37 anos, também foi atingida e sofreu ferimentos graves. Ela foi levada a um hospital da região, onde permanece internada em estado crítico. O bebê chegou a ser transferido para o Hospital La Fe, em Valência, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o jornal espanhol ABC, a Polícia Local abriu uma investigação para apurar se o acidente foi causado por esquecimento do freio de mão ou por uma falha mecânica no sistema de travagem do veículo.

A tragédia, que ocorreu diante do pai e do irmão mais velho da criança, comoveu a população de Alicante e tem repercutido em toda a região.





