Suspeito do rapto de Madeleine McCann se recusa a ser interrogado

O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, menina britânica que desapareceu na Praia da Luz no Algarve, em 2007, sairá em liberdade esta semana. O homem cumpriu uma pena de sete anos de prisão pelo crime de estupro contra uma turista também no Algarve.

De acordo com o 'The Telegraph', o homem já se recusou a ser interrogado pelos detetives da Scotland Yard e afirmou que não falará com a polícia quando deixar a prisão.

Christian Brückner está preso na Alemanha e ao ser libertado ficará autorizado a deixar o país sem restrições.

A polícia britânica já se mostrou interessada em interrogar aquele que é o único suspeito do desaparecimento da menina britânica, que tinha quatro anos, na época.

A Scotland Yard apresentou um pedido formal para interrogar Brückner antes da sua libertação, mas ele apontou que a polícia não têm poder para o obrigar a comparecer.

A notícia não agrada aos pais da menina, Gerry e Kate, que nunca perderam a esperança de saber o que aconteceu com a filha, e contavam em obter mais informações sobre o sucedido.

Preso por estupro de turista

Christian Brückner está cumprindo pena de prisão na Alemanha pelo estupro de uma mulher norte-americana de 72 anos, em 2005, na região do Algarve. A condenação aconteceu em 2009.

No final de agosto, o procurador alemão Hans Christian Wolters, que lidera a investigação sobre o caso de Madeleine McCann desde 2020, anunciou que Brückner seria libertado até 17 de setembro.

Apesar de considerar que o alemão, de 48 anos, continua sendo perigoso para a sociedade, Wolters explicou que a situação jurídica atual exige que seja libertado.

"Único" suspeito do desaparecimento de Maddie

O alemão é o único suspeito do desaparecimento de Maddie. O seu nome surgiu pela primeira vez na lista de suspeitos no rapto em junho de 2020. Segundo as autoridades, Brückner teria vivido no Algarve entre 1995 e 2007 e registos telefênicos o colocam na área da Praia da Luz no dia em que a criança inglesa de três anos desapareceu.

Em setembro de 2024, durante um julgamento na Alemanha não relacionado com o desaparecimento de Maddie McCann, um ex-companheiro de cela contou que o alemão confessou ter raptado uma criança.

Citada pela imprensa britânica, a testemunha, identificada como Laurentiu Codin, revelou que a confissão aconteceu quando ambos estavam em prisão preventiva no mesmo estabelecimento prisional.

Quando foi anunciada a libertação, o procurador afirmou que Brückner "não é apenas o principal suspeito", mas sim "o único suspeito" no caso de Maddie. "Não há mais ninguém", disparou.

"Temos provas que apontam contra [Brückner], que indicam que ele é responsável pelo desaparecimento e pela morte de Madeleine McCann", acrescentou, frisando que não encontraram "nada nos últimos cinco anos que o ilibasse".