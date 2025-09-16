ONU está preocupada com demora dos EUA na atribuição de vistos ao Brasil

© Getty

A ONU classificou nesta terça-feira (16) como “preocupante” o fato de os Estados Unidos ainda não terem concedido vistos à delegação brasileira que participará da 80ª Assembleia-Geral da organização, em Nova York. O porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, destacou que o Acordo de Sede da ONU obriga Washington a facilitar a entrada de representantes de Estados-membros, independentemente das relações bilaterais.

Dujarric disse que “ainda há tempo” para a emissão dos vistos, já que o debate geral da Assembleia começa apenas na próxima semana, com o tradicional discurso de abertura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo assim, reforçou a expectativa de que os documentos sejam liberados.

O Itamaraty confirmou que os vistos seguem em “processamento” e que já entrou em contato com autoridades norte-americanas, lembrando que uma eventual negativa representaria não só um desrespeito ao Brasil, mas também uma violação ao acordo firmado entre os EUA e a ONU.

O episódio ocorre em meio a um agravamento das tensões diplomáticas e comerciais entre os dois países, após Washington impor tarifas de 50% a diversos produtos brasileiros. A situação ganha ainda mais destaque após os EUA terem anunciado recentemente que negariam vistos a representantes palestinos antes da abertura da Assembleia, o que levou Guterres a defender a presença de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina.