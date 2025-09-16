Trump processa New York Times por US$ 15 bilhões alegando difamação

© Getty

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com um processo de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões) contra o jornal americano The New York Times, acusando-o de difamação e calúnia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) em uma rede social do republicano e confirmado mais tarde pela agência Reuters. Além do jornal, a ação também envolve quatro repórteres e a editora Penguin Random House.

De acordo com a Reuters, que teve acesso ao processo, Trump cita uma série de reportagens, incluindo um editorial publicado antes da eleição presidencial de 2024 que o classificava como inapto para o cargo, além do livro “Perdedor Sortudo: Como Donald Trump Desperdiçou a Fortuna do Pai e Criou a Ilusão de Sucesso”, lançado em 2024 pela Penguin. Em sua publicação, Trump acusou o jornal de se tornar um “porta-voz do Partido Democrata”.

Na ação, os advogados alegam que as reportagens e o livro prejudicaram os negócios e a reputação pessoal do republicano, causando perdas bilionárias para sua marca e comprometendo perspectivas financeiras futuras.

“O Times se envolveu, por décadas, em um método de mentiras sobre o seu Presidente Favorito (eu), minha família, meus negócios, o movimento America First, o MAGA (Make America Great Again) e nosso país como um todo”, declarou Trump.

Ele também criticou o jornal por declarar apoio à então adversária nas eleições de 2024, Kamala Harris. Nas últimas semanas, o veículo publicou matérias sobre os vínculos de Trump com Jeffrey Epstein, tema que já havia motivado o republicano a prometer processar o jornal.

Até o momento, o The New York Times não se manifestou sobre a ação.