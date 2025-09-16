Autor de ataque a Charlie Kirk detalha em mensagem planos para o crime

© Getty Images/PATRICK T. FALLON/AFP

O principal suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk teria dito que cometeu o crime porque “algumas formas de ódio não podem ser negociadas”.

A informação foi revelada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em entrevista ao programa Hannity, da Fox News, na noite desta segunda-feira (15). Segundo Patel, a declaração de Tyler Robinson, 22 anos, foi registrada em mensagens encontradas durante a investigação. O suspeito será apresentado à Justiça nesta terça-feira (16), onde deverá ser formalmente acusado do homicídio.

De acordo com o FBI, Robinson detalhou em mensagens que teria a oportunidade de matar Charlie Kirk e que cumpriria o plano. A arma usada no ataque foi envolvida em uma toalha com vestígios de DNA do suspeito, reforçando as provas contra ele.

A investigação contou com a participação do FBI e autoridades locais, que ouviram testemunhas e cruzaram informações. A prisão só ocorreu após uma denúncia do pai de Robinson, a quem o jovem teria confessado o crime. O pai repassou a informação a um amigo, que alertou as autoridades.

O caso levantou críticas à demora na captura do suspeito, realizada apenas dias após o assassinato. Mesmo assim, Patel afirmou que a prisão foi feita em “tempo recorde”, em pouco mais de 33 horas de operação conjunta entre o FBI, autoridades de Utah e o governador do estado, Spencer Cox.

Quem era Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 anos, era fundador da organização conservadora Turning Point USA e aliado próximo de Donald Trump. Também liderou o movimento Students for Trump e foi responsável por uma campanha que buscava mobilizar um milhão de estudantes pela reeleição do ex-presidente em 2020.

Kirk foi morto a tiros durante uma palestra na Utah Valley University, na última quarta-feira (10). Casado e pai de duas crianças, ele era considerado um dos mais influentes ativistas pró-Trump nos Estados Unidos.

Trump, que concedeu a Kirk postumamente a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país, disse esperar que o acusado seja condenado à pena de morte.

O suspeito

Tyler Robinson, jovem branco de 22 anos, disparou de uma espingarda a partir do telhado de um prédio próximo ao local da palestra. Depois de confessar o crime ao pai, acabou sendo denunciado indiretamente por um amigo da família, o que levou ao seu cerco e prisão.

O diretor do FBI já tinha viagem marcada ao Capitólio para uma audiência antes do crime, mas agora deverá enfrentar questionamentos sobre a conduta da agência durante a investigação do caso.



