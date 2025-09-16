Israel confirma tropas dentro da cidade de Gaza e avanço contra Hamas

© Lusa

O Exército de Israel confirmou nesta terça-feira (16) que tem tropas atuando dentro da Cidade de Gaza, onde estima haver entre 2.000 e 3.000 combatentes do Hamas. Segundo os militares, o local é considerado o principal reduto do grupo palestino.

Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que, embora as tropas já estivessem em operação nas últimas semanas nos arredores da capital da Faixa de Gaza, as ações foram intensificadas durante a noite dentro da cidade.

“Estamos avançando em direção ao centro da Cidade de Gaza”, declarou o porta-voz, em nota reproduzida pelas agências internacionais EFE e AFP.