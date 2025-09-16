Foto gigante de Trump e Epstein é exposta em Windsor

© nexta_tv/ X (antigo Twitter)

Uma imagem gigante de Donald Trump ao lado de Jeffrey Epstein foi exposta, nesta segunda-feira (15), junto ao Castelo de Windsor, no Reino Unido, onde o presidente dos Estados Unidos se vai encontrar com o rei Charles III na visita ao país.

O tecido no qual a imagem foi impressa mede, de acordo com a organização Everyone Hates Elon [Todos Odeiam o Elon], 400 metros quadrados e teria sido paga através de doações.

Segundo a imprensa internacional, cerca de 30 mil libras (quase 200 mil reais) foram doados para um fundo com o nome 'Ruin Trump’s UK visit with this Epstein photo' ['Estragar a visita de Trump ao Reino Unido com uma fotografia com o Epstein', na tradução livre].

O caso Epstein tem vindo a 'envenenar' a presidência de Donald Trump há semanas, sobretudo entre a sua base, que é alimentada por teorias da conspiração, segundo as quais Jeffrey Epstein foi assassinado para o impedir de envolver figuras importantes.

Os laços de Trump com Epstein são bem documentados, embora o presidente tenha assegurado que não tinha conhecimento ou envolvimento nos crimes e garantido que terminou a amizade entre ambos há décadas.

Vale lembrar que Epstein morreu na prisão, em 2019, após ter sido acusado de tráfico sexual de menores. Onde o empresário seria responsável por uma rede de tráfico sexual que envolvia dezenas de menores.

Trump no Reino Unido

No início da tarde desta terça-feira, Trump embarcou de Washington - juntamente com a primeira-dama, Melania Trump - em direção ao Reino Unido, sendo a sua chegada esperada à noite.

Antes de partir em direção ao Reino Unido, o presidente norte-americano vangloriou-se sobre ser recebido pelo rei Charles III em Windsor e não no Palácio de Buckingham: "Não quero dizer que há um que seja melhor do que o outro, mas dizem que o Castelo de Windsor é o melhor de todos."

Trump disse ainda que o Charles III era "seu amigo até antes de ser rei" e que é uma honra que ele que esteja à frente da Coroa britânica. "Representa muito bem o país, tenho visto. Tem muita elegância", apontou.

Veja as imagens na galeria acima.

Trump encontra também o Primeiro-ministro do Reino Unido (e vão assinar acordo)

Para além do encontro com o rei, Trump vai também se reunir com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Os representantes dos dois países vão assinar esta semana um acordo para impulsionar a construção de centrais nucleares em ambos os países para fins energéticos, o que criará milhares de empregos, anunciou hoje o governo britânico.

"Esta histórica parceria nuclear entre o Reino Unido e os Estados Unidos não se trata apenas de abastecer as nossas casas, mas também de impulsionar a nossa economia, as nossas comunidades e a nossa ambição", disse o chefe de governo britânico na segunda-feira.

"Estes compromissos importantes colocam-nos no caminho para uma era dourada da energia nuclear, que reduzirá as contas domésticas a longo prazo, ao mesmo tempo que criará milhares de bons empregos a curto prazo", acrescentou então.

O acordo, conhecido como Parceria Atlântica para a Energia Nuclear Avançada, será assinado durante a visita de Estado de dois dias que o Presidente norte-americano, Donald Trump, que se inicia em 17 de setembro, ao Reino Unido.

Segundo o governo britânico, espera-se que este acordo acelere a construção de centrais nucleares, reduzindo a burocracia, o que agilizará o processo de licenciamento de projetos, que passará de cerca de três ou quatro anos para aproximadamente dois.

Isto abrirá caminho para uma expansão significativa dos projetos nucleares civis no Reino Unido, como parte do esforço do governo britânico para produzir energia limpa.