Suspeito de assassinar Charlie Kirk é indiciado por homicídio nos EUA

O promotor Jeff Gray disse que pedirá a morte de Tyler Robinson, destacando que Charlie Kirk foi morto em razão de sua expressão política

Folhapress
16/09/2025 18:00 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

Justiça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar Charlie Kirk, foi indiciado nesta terça-feira (16) por homicídio com agravante pela justiça dos Estados Unidos. Se for condenado, Robinson pode enfrentar a pena de morte.

 

Homicídio com agravante é passível de pena de morte. Jeff Gray, promotor do condado de Utah, disse em entrevista que pedirá a morte de Robinson, destacando que Kirk foi morto em razão de sua expressão política.

O suspeito também será indiciado por outros crimes. Entre eles, disparo de arma de fogo e obstrução de justiça por ter, segundo a promotoria, orientado seu colega de quarto a excluir "mensagens de texto incriminatórias" e ficar em silêncio caso fosse interrogado pela polícia.

