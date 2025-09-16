Suspeito de matar Kirk disse que estava 'cansado do ódio' do ativista

© Reprodução / X - FBI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tyler Robinson, 22, suspeito de assassinar Charlie Kirk, enviou mensagens de texto a sua namorada afirmando que já estava "cansado do ódio" do ativista de extrema direita. A informação é do promotor Jeff Gra.

Transcrição das mensagens constam nos autos do processo. Na conversa com a companheira, Tyler detalhou o motivo pelo qual havia matado Kirk. "Estava cansado de seu ódio", escreveu, segundo detalhou o promotor Jeff Gray durante entrevista coletiva nesta terça-feira (16).

Namorada suspeitou de Tyler após encontrar bilhete no quarto em que ambos moravam. Segundo os documentos da acusação, a mulher disse à polícia ter descoberto que ele poderia ter matado em Kirk quando recebeu uma mensagem dele: "Largue o que está fazendo, olhe embaixo do meu teclado". Foi lá que ela encontrou um bilhete que dizia: "Tive a oportunidade de matar Charlie Kirk e vou aproveitá-la", conforme a promotoria.

O promotor reproduziu uma troca de mensagens de texto entre Tyler Robinson e seu namorada. Logo após o tiroteio, ele teria enviado a mensagem: "Há ódios que não se negociam". A mulher, então, questionou: "Não foi você quem fez isso, certo?". E Robinson respondeu: "Sou eu, me desculpe." Nenhuma ligação da relação da companheira de Tyler com o crime foi encontrada até o momento, segundo as autoridades.

Pais de Tyler Robinson foram responsáveis por entregar o filho. "A mãe de Robinson viu a foto do atirador no noticiário e achou que ele se parecia com o filho. Ela ligou para o filho e perguntou onde ele estava. Ele disse que estava em casa doente", detalhou o promotor. O suspeito pensou em tirar a própria vida após cometer o crime, mas que seus pais o convenceram a se entregar.

Suspeito foi indiciado nesta terça-feira (16) por homicídio com agravante pela Justiça dos Estados Unidos. Se for condenado, Robinson pode enfrentar a pena de morte.

A primeira audiência do caso, com a presença do suspeito, deve ocorrer ainda nesta tarde (horário local). A imprensa norte-americana afirma que o suspeito ainda não tem advogado constituído

RELEMBRE O CASO

Charlie Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Antes da prisão de Tyler, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Presidente dos EUA afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou Donald Trump.

Leia Também: Suspeito de assassinar Charlie Kirk é indiciado por homicídio nos EUA