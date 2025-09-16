Noboa decreta estado de exceção para barrar protestos contra aumento do diesel no Equador

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou nesta terça-feira (16) estado de exceção em 7 das 24 províncias do país onde há focos de protestos contra a eliminação de um subsídio ao diesel.

Com o fim do subsídio, o custo do galão de diesel passou de US$ 1,80 para US$ 2,80. Grupos de trabalhadores e estudantes protestam porque a medida afeta fortemente o custo de vida no país.

A oposição, inclusive os grupos políticos próximos do ex-presidente Rafael Correa, denunciam a medida e afirmam que a bancada governista na Casa barrou as discussões sobre o fim dos subsídios.

O congressista Ricardo Patiño, que já foi ministro de Correa, publicou mensagem no X em que fala que a Assembleia Nacional "já não legisla para os equatorianos, mas para Noboa".

"Hoje se negaram a debater o aumento dos combustíveis. Enquanto as pessoas não conseguem encher as panelas ou pagar as passagens, eles aplaudem o governo. Uma Assembleia de costas ao país", afirmou o congressista, em mensagem compartilhada por Correa.

Noboa aposta na militarização desde a campanha à Presidência, muito guiada pela grave crise de segurança pública que acomete o Equador nos últimos anos, em particular com o crescimento do narcotráfico.

Ele, no entanto, tem usado o estado de exceção como ferramenta de governo em outras ocasiões. Em abril, por exemplo, às vésperas da eleição que o reconduziu ao cargo, ele também decretou a medida.

Motoristas de caminhões fecharam na segunda-feira (15) algumas vias, que foram liberadas horas depois após a intervenção da polícia, sem que tenham sido reportados feridos ou mortos.

Nesta terça-feira, a rodovia Panamericana Norte, na entrada de Quito, amanheceu bloqueada com pedras e montes de terra.

Diante dos protestos, Noboa resolveu declarar o estado de exceção nas províncias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi e Santo Domingo "por causa de grave comoção interna", segundo o decreto assinado nesta terça-feira.

A medida se estenderá por 60 dias. O governo argumenta que os bloqueios "provocaram complicações na cadeia de abastecimento de alimentos" e afetam o "livre trânsito das pessoas, ocasionando a paralisação de vários setores que afetam a economia".

Noboa também resolveu suspender a liberdade de reunião nas sete províncias e autorizou as forças policiais e militares a "impedir e desarticular reuniões em espaços públicos onde se identifiquem ameaças à segurança cidadã".

Os ex-presidentes Lenín Moreno (2017-2021) e Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaram violentos protestos liderados pela maior organização indígena do país (Conaie), após tentativas de elevar o preço dos combustíveis.

Nesta terça-feira na cidade de Cuenca, capital de Azuay, está prevista também uma marcha contra um projeto de mineração a cargo de uma empresa canadense.

Marlon Vargas, presidente da Conaie, exigiu de Cuenca a revogação do decreto que elimina o subsídio ao diesel porque, segundo ele, a medida "prejudica o setor empobrecido, o povo equatoriano".

A Frente Unitária de Trabalhadores (FUT) tem previsto marchar em 23 de setembro contra a eliminação do subsídio, enquanto estudantes universitários convocaram para esta terça-feira à tarde um protesto em Quito.

Leia Também: Suspeito de assassinar Charlie Kirk é indiciado por homicídio nos EUA