Brasileiro é preso na Itália acusado de abusar da filha de 5 anos

Um brasileiro de 26 anos foi preso na noite de domingo (14) em Belluno, na região do Vêneto, norte da Itália, sob acusação de abusar da própria filha de 5 anos e compartilhar material de pornografia infantil na dark web.
De acordo com o jornal Corriere del Veneto, a prisão ocorreu após uma investigação da Polícia Postal, iniciada a partir de denúncia de uma organização que monitora atividades criminosas na internet. O grupo identificou sites usados por pedófilos e repassou as informações às autoridades italianas.
Segundo a publicação, em agosto o suspeito teria acessado a plataforma Snapchat e compartilhado três vídeos e quatro imagens envolvendo uma criança muito pequena. Após ser localizado, ele afirmou inicialmente que a menina seria sua sobrinha. No entanto, a análise do celular revelou outros quatro vídeos e cerca de 12 imagens que registrariam novos abusos.
O homem, que não teve a identidade revelada, será ouvido por um juiz de instrução em audiência preliminar nesta terça-feira (16). Ele é acusado de produção e posse de pornografia infantil, além de agressão sexual, com agravantes pela idade e pelo parentesco da vítima.
Após a prisão, a mãe da criança e a menina foram colocadas sob proteção pelas autoridades italianas.