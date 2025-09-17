Brasileiro é preso na Itália acusado de abusar da filha de 5 anos

Notícias ao Minuto
Um brasileiro de 26 anos foi detido em Belluno, na região do Vêneto, Itália, sob acusação de abusar da filha de 5 anos e compartilhar pornografia infantil na dark web. Segundo o jornal Corriere del Veneto, ele será ouvido em audiência preliminar e a criança está sob proteção

© Getty- imagem ilustrativa

17/09/2025 05:20 ‧ há 54 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Itália

Um brasileiro de 26 anos foi preso na noite de domingo (14) em Belluno, na região do Vêneto, norte da Itália, sob acusação de abusar da própria filha de 5 anos e compartilhar material de pornografia infantil na dark web.

 

De acordo com o jornal Corriere del Veneto, a prisão ocorreu após uma investigação da Polícia Postal, iniciada a partir de denúncia de uma organização que monitora atividades criminosas na internet. O grupo identificou sites usados por pedófilos e repassou as informações às autoridades italianas.

Segundo a publicação, em agosto o suspeito teria acessado a plataforma Snapchat e compartilhado três vídeos e quatro imagens envolvendo uma criança muito pequena. Após ser localizado, ele afirmou inicialmente que a menina seria sua sobrinha. No entanto, a análise do celular revelou outros quatro vídeos e cerca de 12 imagens que registrariam novos abusos.

O homem, que não teve a identidade revelada, será ouvido por um juiz de instrução em audiência preliminar nesta terça-feira (16). Ele é acusado de produção e posse de pornografia infantil, além de agressão sexual, com agravantes pela idade e pelo parentesco da vítima.

Após a prisão, a mãe da criança e a menina foram colocadas sob proteção pelas autoridades italianas.

