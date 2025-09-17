Suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha após sete anos

© Getty Imagens/ ODD ANDERSEN/AFP

Christian Brückner, apontado como principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, deixou a prisão de Sehnde, na Alemanha, na manhã desta quarta-feira (17), após cumprir pena por outro crime. A libertação foi confirmada pelo jornal britânico The Telegraph.

Brückner, de 48 anos, cumpria pena pelo estupro de uma turista norte-americana de 72 anos em 2005, na região do Algarve, dois anos antes do sumiço da menina britânica na Praia da Luz, em Portugal. Ele foi condenado em 2009 e permaneceu detido nos últimos sete anos.

A imprensa alemã informa que, em liberdade, Brückner terá que usar tornozeleira eletrônica, teve o passaporte cancelado e precisará se apresentar regularmente aos serviços de condicional. Também deverá manter residência fixa na Alemanha e só poderá viajar com autorização judicial.

O nome do alemão surgiu como suspeito no caso Madeleine em 2020. Investigações apontam que ele viveu no Algarve entre 1995 e 2007 e que registros telefônicos o colocam na região no dia em que Maddie, então com três anos, desapareceu.

Em setembro de 2024, durante outro julgamento na Alemanha, um ex-companheiro de cela afirmou que Brückner havia confessado o rapto de uma criança enquanto ambos estavam em prisão preventiva. A testemunha foi identificada como Laurentiu Codin pela imprensa britânica.

O procurador Hans Christian Wolters, responsável pelo caso desde 2020, reiterou recentemente que Brückner continua sendo “o único suspeito” do desaparecimento de Madeleine McCann. “Temos provas que indicam que ele é responsável pelo desaparecimento e pela morte de Madeleine. Nada nos últimos cinco anos o inocentou”, afirmou Wolters.

Mesmo com as suspeitas, Brückner já havia comunicado que não autorizaria ser interrogado pela Scotland Yard.