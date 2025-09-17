Notícias ao Minuto
Suspeito do caso Madeleine McCann deixa prisão na Alemanha após sete anos

Christian Brückner, de 48 anos, foi solto após cumprir pena por estupro de uma idosa no Algarve. Apesar da liberdade, ele segue monitorado com tornozeleira eletrônica e continua sendo apontado pela Promotoria alemã como único suspeito do caso Maddie

17/09/2025 07:43 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Madeleine McCann

Christian Brückner, apontado como principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, deixou a prisão de Sehnde, na Alemanha, na manhã desta quarta-feira (17), após cumprir pena por outro crime. A libertação foi confirmada pelo jornal britânico The Telegraph.

 

Brückner, de 48 anos, cumpria pena pelo estupro de uma turista norte-americana de 72 anos em 2005, na região do Algarve, dois anos antes do sumiço da menina britânica na Praia da Luz, em Portugal. Ele foi condenado em 2009 e permaneceu detido nos últimos sete anos.

A imprensa alemã informa que, em liberdade, Brückner terá que usar tornozeleira eletrônica, teve o passaporte cancelado e precisará se apresentar regularmente aos serviços de condicional. Também deverá manter residência fixa na Alemanha e só poderá viajar com autorização judicial.

O nome do alemão surgiu como suspeito no caso Madeleine em 2020. Investigações apontam que ele viveu no Algarve entre 1995 e 2007 e que registros telefônicos o colocam na região no dia em que Maddie, então com três anos, desapareceu.

Em setembro de 2024, durante outro julgamento na Alemanha, um ex-companheiro de cela afirmou que Brückner havia confessado o rapto de uma criança enquanto ambos estavam em prisão preventiva. A testemunha foi identificada como Laurentiu Codin pela imprensa britânica.

O procurador Hans Christian Wolters, responsável pelo caso desde 2020, reiterou recentemente que Brückner continua sendo “o único suspeito” do desaparecimento de Madeleine McCann. “Temos provas que indicam que ele é responsável pelo desaparecimento e pela morte de Madeleine. Nada nos últimos cinco anos o inocentou”, afirmou Wolters.

Mesmo com as suspeitas, Brückner já havia comunicado que não autorizaria ser interrogado pela Scotland Yard.

Suspeito do rapto de Madeleine McCann se recusa a ser interrogado

Suspeito do rapto de Madeleine McCann se recusa a ser interrogado

Principal suspeito do rapto de Maddie McCann, em Portugal, em 2007, sairá em liberdade esta semana e já avisou que não autoriza ser interrogado pela Scotland Yard, polícia britânica

Notícias ao Minuto | 14:36 - 15/09/2025

 

