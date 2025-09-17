Bilhete e mensagens revelam confissão de suspeito de matar Charlie Kirk

© Getty Images/Scott G Winterton

Tayler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk, teria trocado mensagens com o colega de quarto no dia do atentado nas quais discutiu o rifle, o possível motivo e detalhes do planejamento, segundo documentos de acusação divulgados nesta terça-feira por autoridades do condado de Utah e citados pela CNN Internacional.

De acordo com o processo, o colega relatou à polícia ter encontrado uma nota deixada por Robinson sob o teclado: “Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou fazê-lo”. A polícia afirma ter fotografado o bilhete.

Nos autos, os promotores descrevem o colega como “um homem biológico que mantinha um relacionamento amoroso com Robinson”. Esse colega forneceu às autoridades as trocas de mensagens entre os dois. Em uma das mensagens, Robinson instruiu-o a “olhar sob meu teclado”, levando à descoberta do bilhete citado pelos investigadores.

Em trechos transcritos pelos investigadores, o suspeito informou que estava retido na cidade e que precisava recuperar sua arma de um ponto combinado. Em outro momento da conversa, quando pressionado, teria respondido de forma direta: “Sou eu, me desculpe”, segundo o documento.

Os textos, segundo o processo, revelam também motivação: Robinson escreveu que “tinha chegado ao limite” com o que chamou de “ódio” direcionado a Kirk, e que não via possibilidade de negociação. Em várias mensagens ele detalhou frustração pessoal e a intenção de agir, acrescentando pedidos para que o colega não falasse com a imprensa e instruções para procurar um advogado caso fosse abordado pela polícia.

Os documentos indicam que Robinson vinha planejando o ataque por pelo menos uma semana e que discutiu questões logísticas com o colega. As autoridades justificam com essas evidências a abertura das acusações formais contra o suspeito.

A investigação segue em andamento e as autoridades ainda não confirmaram formalmente motivações políticas ou religiosas por trás do ataque. As informações que embasam a acusação foram obtidas a partir dos relatos do colega e das provas apreendidas pelas equipes de investigação.