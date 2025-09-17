Herdeira grega morre em Londres após ser mordida por inseto

© Facebook/World Update

Marissa Laimou, de 28 anos, herdeira de uma tradicional família naval grega, foi encontrada morta em seu apartamento em Londres no dia 11 de setembro, de acordo com relatos da imprensa britânica. Familiares afirmam que ela sofreu choque tóxico após ser picada por um inseto.

Dias antes de sua morte, Marissa apresentou sintomas como tontura, febre, coceira e sinais de infecção. Um médico lhe receitou paracetamol numa visita domiciliar, mas seu estado não melhorou.

Ela procurou atendimento em hospitais londrinos, inclusive com encaminhamento feito por seu oncologista. Em um deles foi avaliada por enfermeiras, diagnosticada com mordida de inseto e liberada com antibióticos.

No dia seguinte, ela foi encontrada sem vida por sua empregada doméstica. A mãe, Bessy Laimou, declarou que Marissa havia vencido recentemente um câncer de mama, mas que a morte ocorreu em razão de complicações do choque tóxico provocado pela picada.

A família afirmou que um laudo de necropsia ainda será realizado para confirmar oficialmente a causa da morte. O hospital envolvido reconheceu possível falha médica e abriu investigação interna