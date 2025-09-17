Merz afirma que paz sem liberdade na Ucrânia só fortaleceria Putin

© Lusa

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta quarta-feira (17) que uma eventual rendição da Ucrânia poderia estimular o presidente russo, Vladimir Putin, a buscar novos alvos militares. O alerta foi feito durante discurso no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, durante o debate sobre o orçamento de 2025.

“Uma paz ditada pela Rússia, uma paz sem liberdade, uma capitulação apenas encorajará Putin a procurar o próximo alvo. Vimos nos últimos dias, com a violação do espaço aéreo polonês e romeno, como isso é uma possibilidade real”, declarou.

Merz ressaltou que a Alemanha deseja o fim da guerra, mas não às custas da soberania e da integridade territorial ucraniana. “Queremos que esta guerra termine, mas, ao mesmo tempo, tememos que se arraste por muito tempo. No entanto, terminá-la à custa da soberania política e da integridade territorial da Ucrânia é algo que não podemos sequer considerar”, disse.

Segundo ele, a Rússia vem testando limites por meio de sabotagens, espionagem, assassinatos e tentativas de gerar instabilidade política. “A Rússia quer desestabilizar as nossas sociedades, mas não o permitiremos, nem externa nem internamente”, acrescentou.

O chanceler também destacou que a guerra “iniciada pela Rússia e apenas pela Rússia” já afeta diretamente países da União Europeia e da OTAN. “Os cidadãos do nosso país sentem uma crescente insegurança e percebem que novas regras do jogo estão sendo impostas pela força militar, por ameaças híbridas e ataques à nossa democracia liberal”, afirmou.

Merz concluiu que a Alemanha tem consciência de sua responsabilidade pela paz na Europa e que o país voltou a ter um papel ativo no continente, deixando de atuar à margem dos principais debates internacionais.