Trump é recebido pela família real em Windsor; veja as imagens

© Getty Images/KIRSTY WIGGLESWORTH/POOL/AFP

Donald Trump chegou nesta quarta-feira (17) ao Castelo de Windsor, no Reino Unido, para sua segunda visita de Estado ao país. O presidente dos Estados Unidos desembarcou em um helicóptero da Marinha, acompanhado da primeira-dama Melania Trump, e foi recebido pelos príncipes de Gales, William e Kate. Em seguida, o casal se encontrou com o rei Charles III e a rainha Camilla.

Após as saudações, Trump participou de um passeio de carruagem pela propriedade ao lado da família real e fez uma vistoria às tropas britânicas.

Antes de embarcar de Washington para Londres, Trump exaltou o fato de ser recebido no Castelo de Windsor e não no Palácio de Buckingham. “Não quero dizer que um seja melhor que o outro, mas dizem que Windsor é o mais especial de todos”, afirmou. Ele também declarou que considera Charles III um amigo de longa data e elogiou a postura do monarca: “Representa muito bem o país, tem muita elegância”.

Além da recepção oficial, Trump terá uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Os dois países devem assinar ainda nesta semana um acordo de cooperação para a construção de usinas nucleares voltadas à geração de energia, iniciativa que, segundo o governo britânico, deverá criar milhares de empregos.