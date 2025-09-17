Windsor: quatro pessoas são presas por exibirem foto de Trump e Epstein

© Getty Images/Mark Kerrison

Quatro pessoas foram presas depois de imagens de Donald Trump ao lado do agressor sexual norte-americano Jeffrey Epstein terem sido projetadas, esta terça-feira, 16 de setembro, no castelo de Windsor, no Reino Unido.

O presidente dos Estados Unidos chegou nesta terça-feira (16), ao Reino Unido, onde foi recebido esta quarta-feira no Castelo de Windsor, para uma visita de Estado ao país.

O governante foi, contudo, surpreendido da pior forma. O grupo britânico Led by Donkeys (que em português significa Liderado por Burros), que critica os políticos com campanhas frequentemente humorísticas, transmitiu um vídeo de vários minutos com montagens de imagens de Jeffrey Epstein lado a lado com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Em comunicado, a polícia britânica anunciou que quatro pessoas foram detidas por suspeita de "comunicação maliciosa", na sequência de uma "projeção não autorizada", destaca o The Guardian. Os suspeitos estão sob custódia policial e a sua ação está sendo descrita como uma "manobra publicitária".

Projeção de imagens polémicas. O que aconteceu?

Uma imagem gigante de Donald Trump ao lado de Jeffrey Epstein foi exposta, nesta segunda-feira (15), junto ao Castelo de Windsor, no Reino Unido, onde o presidente dos Estados Unidos se vai encontrar com o rei Charles III na visita ao país.

O tecido no qual a imagem foi impressa mede, de acordo com a organização Everyone Hates Elon [Todos Odeiam o Elon], 400 metros quadrados e teria sido paga através de doações.

Segundo a imprensa internacional, cerca de 30 mil libras (quase 200 mil reais) foram doados para um fundo com o nome 'Ruin Trump’s UK visit with this Epstein photo' ['Estragar a visita de Trump ao Reino Unido com uma fotografia com o Epstein', na tradução livre].

O caso Epstein tem vindo a 'envenenar' a presidência de Donald Trump há semanas, sobretudo entre a sua base, que é alimentada por teorias da conspiração, segundo as quais Jeffrey Epstein foi assassinado para o impedir de envolver figuras importantes.

Os laços de Trump com Epstein são bem documentados, embora o presidente tenha assegurado que não tinha conhecimento ou envolvimento nos crimes e garantido que terminou a amizade entre ambos há décadas.

Vale lembrar que Epstein morreu na prisão, em 2019, após ter sido acusado de tráfico sexual de menores. Onde o empresário seria responsável por uma rede de tráfico sexual que envolvia dezenas de menores.

https://www.noticiasaominuto.com.br/mundo/2316204/trump-e-recebido-pela-familia-real-em-windsor-veja-as-imagens