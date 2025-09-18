OMS alerta que hospitais de Gaza estão à beira do colapso

© Lusa

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta quinta-feira (18) que os hospitais da Faixa de Gaza estão “à beira do colapso” em meio à ofensiva militar de Israel contra o norte do território.

Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que feridos e pessoas com deficiência não conseguem chegar a locais seguros, colocando suas vidas em “grave perigo”. Segundo Ghebreyesus, as unidades de saúde estão lotadas e o aumento da violência impede que a OMS consiga entregar suprimentos básicos, como medicamentos e combustível.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, acusou o Exército israelense de bloquear deliberadamente os esforços da OMS para levar combustível aos hospitais do norte do enclave. O insumo é essencial tanto para o funcionamento das unidades médicas quanto para transportes de emergência.

Paralelamente, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a remoção de 119 feridos e doentes de Gaza, acompanhados de familiares, para tratamento em hospitais do país. A transferência foi realizada com apoio da OMS, passando pela fronteira de Kerem Shalom e pelo Aeroporto Ramon, no sul de Israel.

Com essa nova operação, o total de pacientes e acompanhantes levados pelos Emirados Árabes Unidos para tratamento chega a 2.904 pessoas, de acordo com comunicado oficial.