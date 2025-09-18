Notícias ao Minuto
Brigitte Macron vai apresentar evidências de que é uma mulher em tribunal

Primeira-dama da França e Emmanuel Macron processam a influenciadora norte-americana Candace Owens por difamação, após alegações de que Brigitte seria, na verdade, seu irmão mais velho, Jean-Michel Trogneux

© Getty Images/ALAIN JOCARD/AFP

18/09/2025 07:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte Macron, anunciaram que vão apresentar provas científicas para encerrar os rumores que alegam que Brigitte teria nascido homem. A decisão faz parte de um processo de difamação movido contra a influenciadora norte-americana Candace Owens, responsável por difundir publicamente a teoria de que Brigitte seria, na verdade, seu irmão mais velho, Jean-Michel Trogneux.

 

Segundo o advogado do casal, Tom Clare, as evidências serão apresentadas em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, onde Owens é acusada de promover uma campanha difamatória com o objetivo de atrair engajamento e audiência em suas redes. Clare afirmou ao podcast Fame Under Fire, da BBC, que seus clientes estão dispostos a demonstrar “de forma genérica e específica” a falsidade das alegações.

Embora tenha ganhado força recentemente, a teoria conspiratória circula na França desde 2017, ano em que Emmanuel Macron foi eleito. À época, publicações em redes sociais alegavam que Brigitte nunca teria existido e que sua identidade teria sido assumida por Jean-Michel após uma suposta transição de gênero. A imprensa francesa já havia desmentido essas alegações.

O caso não é inédito: em junho de 2024, duas francesas chegaram a ser julgadas em Paris por espalharem o mesmo boato em uma entrevista de quatro horas publicada no YouTube em 2021. Uma delas se apresentava como médium, e a outra como “jornalista independente”.

Em ocasiões anteriores, Macron classificou os rumores como “cenários inventados” e afirmou que eles refletem ataques “machistas e sexistas” contra “uma mulher poderosa” que o acompanha. Segundo o presidente, a pior consequência dessas teorias é ver “pessoas acreditando em informações falsas que acabam perturbando até nossa intimidade”.

