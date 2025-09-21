Brigitte Macron apresentará 'evidências científicas' de que é mulher

O presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte Macron, planejam apresentar provas fotográficas e científicas a um tribunal dos EUA para provar que Brigitte é mulher, revelou seu advogado. As evidências serão utilizadas para rebater alegações que questionam seu gênero, promovidas online.
A medida faz parte de um processo por difamação contra a influenciadora americana Candace Owens, que sugeriu que Brigitte Macron nasceu homem. Tom Clare, principal advogado dos Macron, disse ao podcast 'Fame Under Fire', da BBC, que depoimentos de especialistas também serão apresentados para refutar cientificamente as alegações, embora não tenha fornecido mais detalhes.
O caso lança luz sobre o fascínio público pelo casal, cujo relacionamento incomum começou quando Emmanuel era um estudante de 15 anos e Brigitte, uma professora de 39. Então, o que desencadeou a controversa história de amor e como esse romance nada convencional perdurou?
