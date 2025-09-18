Suspeito de matar Charlie Kirk usa traje antisuicídio e pode ter pena de

© Reuters/Utah State Courts

O principal suspeito do assassinato de Charlie Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos, foi obrigado a usar uma roupa especial contra suicídio enquanto permanece preso no estado de Utah (EUA).

Durante a audiência em que foi formalmente acusado de homicídio, realizada por videoconferência, ele apareceu vestindo o chamado "traje tartaruga" ou "traje picles", como é apelidado entre detentos. Segundo o Daily Mail, a vestimenta é feita de material espesso e acolchoado, impossível de ser rasgado ou usado para enforcamento ou sufocamento. O jovem está sob vigilância constante para evitar tentativas de suicídio.

Procurador pede pena de morte

O promotor local, Jeffrey Gray, anunciou que pedirá a pena capital. Robinson foi indiciado por sete acusações, incluindo homicídio qualificado, por “intencional ou conscientemente causar a morte de Charlie Kirk em circunstâncias que criaram risco substancial de morte para outras pessoas”. Segundo a acusação, o DNA do suspeito foi encontrado no gatilho da espingarda usada no crime.

O assassinato ocorreu em 10 de setembro, durante um debate de Kirk na Universidade Utah Valley. O fundador da organização conservadora Turning Point foi atingido no pescoço por um disparo feito do telhado de um prédio próximo.

De acordo com a investigação, Robinson teria descartado a arma e as roupas usadas no crime, além de pedir a um colega de quarto que escondesse provas. Ele ainda teria confessado o ato ao próprio pai, que relatou o episódio a um amigo próximo — este, por sua vez, acionou as autoridades.

O FBI afirmou que a prisão aconteceu em tempo recorde. “Em menos de 36 horas, graças à atuação conjunta do governo federal, do estado de Utah e do governador Cox, o suspeito foi capturado”, declarou o diretor da agência, Kash Patel, à CNN.