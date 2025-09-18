Controle aéreo obriga voo se afastar do Air Force One: "Prestam atenção!"

© Getty Images

Um controlador aéreo teve de avisar, na ultima terça-feira (16), mais do que uma vez para um outro avião se afastar da rota do Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos. A bordo seguiam Donald e Melania Trump a caminho do Reino Unido para uma visita de Estado, que ainda está acontecendo.

O incidente ocorreu quando o avião presidencial sobrevoava a cidade norte-americana de Nova York e a outra aeronave tinha decolado de Fort Lauderdale, na Flórida, com destino a Boston, no Massachusetts.

Segundo a Sky News, o controlador aéreo teria sido ríspido e teria dito ao piloto: "Prestem atenção! Deixem o iPad!"

Em uma gravação do LiveATC (Controlo do Tráfego Aéreo), a que tiveram acesso, o controlador pode ser ouvido dizendo ao voo da Spirit Airlines para "virar 20 graus": "Prestem atenção, Spirit 1300, virem 20 graus à direita. Spirit 1300, virem 20 graus agora mesmo. Spirit Wings, 1300, virem 20 graus à direita imediatamente. Prestem atenção".

O controlador continua pedindo que virem antes de destacar a importância do outro voo, acrescentando: "Tenho a certeza de que podem ver quem é".

Pouco depois acrescenta, já, aparentemente, sem paciência: "Tenho de falar com vocês mais vezes, Spirit 1300... Prestem atenção! Deixem o iPad!"

A NBC News confirmou mais tarde que o avião da Spirit e o Air Force One mantiveram a separação necessária.

O presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama estão no Reino Unido para uma segunda visita de Estado - a anterior foi em 2019.

Pousaram no Aeroporto de Stansted, em Londres, na terça-feira à noite, onde foram recebidos pela recém-empossada ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper.

Depois seguiram para o centro de Londres de helicóptero e passaram a noite na residência do embaixador dos Estados Unidos, Winfield House, em Regent's Park. Foram posteriormente recebidos pelo Rei e pela Rainha, no Castelo de Windsor, onde os compromissos incluíram um passeio de carruagem, um desfile militar, um sobrevoo dos Red Arrows, antes de prestar uma homenagem privada ao túmulo da rainha Elizabeth II.

No banquete de Estado, Trump e Charles III sentaram-se a meio da mesa, acompanhados pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e a princesa Kate Middleton. Do outro lado da mesa sentaram-se a rainha Camilla Parker Bowles, Melania Trump, o secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bressent, e o príncipe William.

Para esta quinta-feira (18), Donald Trump esteve em um econtro com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, onde discutiram sobre comércio, tecnologia e questões geopolíticas, como os conflitos entra a Rússia e a Ucrânia e Israel e Palestina. O Reino Unido já informou que irá reconher o Estado da Palestina.