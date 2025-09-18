Ataque a tiros em posto controlado por Israel na Cisjordânia mata 2 soldados

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque na ponte Allenby, posto controlado por Israel na fronteira entre a Cisjordânia ocupada e a Jordânia, matou ao menos dois soldados nesta quinta-feira (18), segundo o serviço de emergência do Estado judeu. O agressor foi morto pelas forças de segurança.

O autor do ataque teria chegado em um caminhão que transportava ajuda humanitária e, em seguida, aberto fogo. Ele era jordaniano, segundo a chancelaria israelense, que fala em "incitação [à violência] vil na Jordânia". No mesmo post no X, Tel Aviv diz que o ataque é resultado do "eco da campanha de mentiras do Hamas".

A Jordânia condenou o episódio e disse que abrirá uma investigação. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o ataque viola "interesses da Jordânia e de sua capacidade de entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza".

"O motorista acusado da operação é Abdul Mutalib al-Qaisi, nascido em 1968. Ele é um civil que começou a trabalhar como motorista de entrega de ajuda humanitária para Gaza há três meses", afirmou a pasta.

Até a manhã desta quinta-feira (18), nenhum grupo havia assumido a responsabilidade pelo atentado.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, aconselhou o governo a suspender a entrada de ajuda humanitária da Jordânia até a conclusão de uma investigação sobre o incidente e a implementação de procedimentos de triagem revisados para motoristas jordanianos, segundo os militares.

A passagem, localizada perto da cidade de Jericó, na Cisjordânia, funciona como a principal via de saída para a maioria dos palestinos que vivem no território ocupado viajarem para o exterior, além de ser um ponto crucial para o comércio entre a Jordânia e Israel.

O local também tem sido utilizado como rota para alguns carregamentos de ajuda humanitária destinados à Faixa de Gaza.

O ataque ocorre dez dias após seis pessoas morrerem baleadas em um atentado assumido pelo Hamas a um ponto de ônibus de Jerusalém. Na ocasião, os terroristas foram mortos pela polícia.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, houve diversos ataques em Israel. Em outubro de 2024, dois palestinos, um com uma arma de fogo e o outro com uma faca, mataram sete pessoas em Tel Aviv. Em novembro de 2023, dois homens armados palestinos mataram três pessoas em um ponto de ônibus em Jerusalém. Os serviços de segurança israelenses afirmaram que, em ambos os casos, os autores eram ligados ao Hamas.